Španjolski mediji u ekstazi nakon osvajanja Svjetskog prvenstva: 'Druga zvjezdica'

Španjolska je po drugi put u povijesti na krovu svijeta. Nakon dramatičnih produžetaka i pobjede protiv Argentine u finalu Svjetskog prvenstva 2026., ulice španjolskih gradova eruptirale su u slavlju, a naslovnice nacionalnih medija osvanule su okupane euforijom, ponosom i povijesnim paralelama. Od Madrida do Barcelone, tisak je jednoglasno slavio novu generaciju La Roje koja je naciji donijela drugu, dugo sanjanu zvjezdicu na dres.

Kao što se i očekivalo, sportske novine sa sjedištem u prijestolnici nisu štedjele na uskličnicima i superlativima. Najčitaniji sportski list, Marca, na svojoj je naslovnici objavio grandioznu poruku: "Druga zvjezdica zvuči ovako. Rekli smo vam da je vezemo", aludirajući na drugu titulu svjetskog prvaka koju će španjolski grb odsad ponosno nositi. Njihov tekst slavi strpljenje i vjeru u momčad koja je tijekom turnira pokazivala zrelost i pobjednički mentalitet.

Konkurentski list AS bio je još izravniji i glasniji, uzvikujući na sva zvona na svojoj naslovnici: "ŠPANJOLSKA JE PRVAK SVIJETAAAAAAA! Druga zvjezdica je naša". Uredništvo je pobjedu opisalo kao trijumf kolektiva nad individualnošću, ističući kako je Španjolska bila superiorna momčad u taktički i fizički iscrpljujućem finalu protiv Messijeve Argentine. U analizama se naglašava kako je ova pobjeda potvrda ispravnosti puta koji je postavio izbornik Luis de la Fuente, gradeći momčad koja je iznad svega tim.

Odjek besmrtnosti od Katalonije do ostatka zemlje

U Kataloniji, ton je bio jednako slavljenički, ali s posebnim naglaskom na povijesnu simboliku. List La Vanguardia povukao je emotivnu paralelu s legendarnim finalom iz 2010. godine i golom Andrésa Inieste. "Ferran Torres se prerušio u Iniestu i otvorio vrata vječnosti: Španjolska osvaja Svjetsko prvenstvo", stoji u naslovu koji je mnoge navijače vratio šesnaest godina u prošlost, u onu čarobnu noć u Johannesburgu.

Usporedba s Iniestom, katalonskom ikonom, naglašava povijesnu važnost ovog trijumfa i kontinuitet uspjeha. Sličan ton odjeknuo je i u općim informativnim medijima. Dnevne novine El Mundo donijele su jednostavan, ali moćan naslov "Španjolska, prvak svijeta", izvještavajući kako je "La Roja, vrlo superiorna, pobijedila u infarktnom finalu". Možda najupečatljiviji prikaz nacionalnog ponosa pružio je portal ABC.es. Njihov naslov "Španjolska doseže vječnost" bio je popraćen i simboličnom grafičkom promjenom. Uz logo novina dodane su dvije zlatne zvjezdice, vizualni pečat koji predstavlja dva osvojena naslova.