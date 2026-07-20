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Prvi puta je Svjetsko prvenstvo osvojio igrač koji je igrao u HNL-u

Prvi puta je Svjetsko prvenstvo osvojio igrač koji je igrao u HNL-u
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Foto: Julian Medina/DiaEsportivo/imago sportfotodienst/Profimedia

Na ovome SP-u, Olmo je opet pokazao sjajne igre

20.7.2026.
0:42
Sportski.net
Julian Medina/DiaEsportivo/imago sportfotodienst/Profimedia
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Španjolska je nakon produžetaka pobijedila Argentinu 1-0 i po drugi puta u povijesti postala svjetski prvak. Finale je odlučio pogodak Ferrana Torresa u 106. minuti utakmice.

Dani Olmo igrao je u finalu do 75. minute, a osvajanjem Svjetskog prvenstva postao je prvi igrač koji je igrao u SHNL-u, a da je osvojio Svjetsko prvenstvo. Olmo je igrao u zagrebačkom Dinamu. U HNL-u je odigrao 80 utakmica. Zabio je 20 golova i upisao 18 asistencija.

Na ovome SP-u, Olmo je opet pokazao sjajne igre. Počeo je na šest od osam utakmica. Upisao je asistenciju protiv Saudijske Arabije, a onda i protiv Francuske u polufinalu kada je asistirao Pedru Porru za 2-0.

Podsjetimo, Dani Olmo je u Dinamo stigao iz druge momčadi Barcelone 2014. Prvo je igrao za drugu momčad Dinama, a zatim i za prvu te je u siječnju 2020. prodan u Leipzig za 35 milijuna eura. Ukupno je za prvu momčad Dinama odigrao 124 utakmice, zabio je 34 gola i 28 puta asistirao.

španjolska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Dani OlmoDinamoHnl
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