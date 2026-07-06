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'IMA JEDAN KLUB' /

Dani Olmo strašno nahvalio Dinamo uoči velike utakmice na Svjetskom prvenstvu

Dani Olmo strašno nahvalio Dinamo uoči velike utakmice na Svjetskom prvenstvu
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Foto: Irina R. Hipolito/Zuma Press/Profimedia

Olmo je ponovno biranim riječima govorio o hrvatskom prvaku

6.7.2026.
21:26
Sportski.net
Irina R. Hipolito/Zuma Press/Profimedia
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Dani Olmo, velika zvijezda Barcelone i španjolske reprezentacije ostavila je veliki trag u zagrebačkom Dinamu. Olmo je u više navrata hvalio Dinamo koji je imao veliku ulogu u njegovoj karijeri i koji ga je lansirao u elitu.

Olmo je ponovno biranim riječima govorio o hrvatskom prvaku uoči utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva između Portugala i Španjolske. Olmo je za španjolsku televiziju Teledeporte dao intervju u kojem je odgovarao na nekoliko brzopoteznih pitanja, a u nekoliko njih se dotaknuo i Dinama što je Teledeporte objavio na svojim društvenim mrežama.

Na pitanje protiv kojeg kluba bi želio igrati Olmo je rekao: "Ima jedan moj bivši klub, Dinamo Zagreb". Olmo je vjerojatno iznenadio Španjolce s još dva odgovora. 

"Za što te vežu najljepše uspomene?" "Za Dinamo Zagreb", odgovorio je Olmo.

"Kome se najviše diviš?", upitao ga je španjolski novinar na što je Olmo odgovorio: "Dinamu. Zbog onoga što sam tamo doživio". 

Podsjetimo, Dani Olmo je u Dinamo stigao iz druge momčadi Barcelone 2014. Prvo je igrao za drugu momčad Dinama, a zatim i za prvu te je u siječnju 2020. prodan u Leipzig za 35 milijuna eura. Ukupno je za prvu momčad Dinama odigrao 124 utakmice, zabio je 34 gola i 28 puta asistirao.

Dani Olmošpanjolska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Dinamo
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