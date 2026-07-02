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novo krilo /

Dinamo službeno predstavio novo pojačanje iz Barcelonine tvornice talenata

Dinamo službeno predstavio novo pojačanje iz Barcelonine tvornice talenata
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Foto: Cesar Ortiz Gonzalez/Alamy/Profimedia

Dinamo ga je želio dovesti već u zimskom prijelaznom roku, no tada je transfer zaustavila ozljeda.

2.7.2026.
19:27
Sportski.net
Cesar Ortiz Gonzalez/Alamy/Profimedia
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Dinamo je i službeno potvrdio dolazak 20-godišnjeg Dánija Rodrígueza, krilnog napadača koji u Maksimir stiže iz Barcelonine B momčadi. Riječ je o mladom, brzom i tehnički vrlo potkovanom ljevaku koji se najčešće koristi na desnom krilu.

Rodríguez je nogometno odrastao u Real Sociedadu, a posljednjih nekoliko godina proveo je u Barceloninoj akademiji La Masiji, gdje je izgradio status jednog od zanimljivijih ofenzivnih mladih igrača svoje generacije. Za Barcelonu B upisao je 43 nastupa, uz učinak od šest pogodaka i 12 asistencija, dok je u UEFA Ligi mladih (Youth League) u 12 utakmica zabio pet golova i dodao četiri asistencije. Uz to, upisao je i jedan nastup za prvu momčad katalonskog velikana.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">¡Hola! <a href="https://t.co/qQrHRfLNuL">pic.twitter.com/qQrHRfLNuL</a></p>&mdash; GNK Dinamo (@gnkdinamo) <a href="https://x.com/gnkdinamo/status/2072727290237124637?ref_src=twsrc%5Etfw">July 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Dinamo ga je želio dovesti već u zimskom prijelaznom roku, no tada je transfer zaustavila ozljeda. Ovog puta posao je uspješno realiziran, a ključnu ulogu u njegovom dolasku imao je Albert Capellas, dobro poznat u sustavu Barcelone.

U Maksimiru vjeruju kako bi Rodríguez mogao slijediti sličan put kao i Sergi Domínguez, koji je prošlog ljeta također stigao iz La Masije, te u Dinamu pokušati pokrenuti svoj seniorski razvoj i ispuniti potencijal koji je pokazivao u Španjolskoj.

BarcelonaDinamo
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