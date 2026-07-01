Stručnjak za transfer otkrio: Evo zašto je Barcelona napokon pustila Rodrigueza u Dinamo

Nakon više od pola godine pregovora Dinamo je napokon, izgleda, uspio postići dogovor s Barcelonom i, ako se ništa ne promijeni, talentirani Dani Rodriguez trebao bi doći u Zagreb.

Vijest je to koju je sada potvrdio i najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano, koji je na svojim društvenim mrežama potvrdio transfer te dodao kako je Barcelona uspjela s Dinamom dogovoriti takozvanu "buy-back clause", odnosno ugovoriti pravo na reotkup ugovora. Iznos transfera zasad nije otkriven.

🚨🇭🇷 Dinamo Zagreb have sealed permanent deal to sign Dani Rodriguez from Barcelona.



Understand Barça have negotiated a buy back clause as part of deal. 🔴🔵 pic.twitter.com/knMczWuvrc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

Radi se o brzonogom i tehnički odlično potkovanom ljevaku koji primarno ordinira na desnom krilu. Nogometni put započeo je u Real Sociedadu, a zadnjih pet, šest godina nogometno umijeće brusi u Barceloninoj La Masiji. Do sada je igrao za drugu momčad španjolskog velikana 43 utakmice u kojima je namjestio 12 i postigao šest pogodaka. Za mladu je momčad pak u juniorskoj Ligi prvaka postigao pet i namjestio četiri pogotka u 12 utakmica. Također ima i jedan nastup za prvu momčad.

Dinamo ga je pokušao dovesti još u siječnju, no tada ga je u toj namjeri spriječila ozljeda, a ključnu je ulogu u njegovu dolasku u Maksimir imao Albert Capellas. U oba kluba vjeruju kako Rodriguez može, baš kao i Sergi Domínguez koji je prošlog ljeta zamijenio La Masiju Dinamom, oživjeti karijeru i ispuniti svoj potencijal.