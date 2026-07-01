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Dinamo potvrdio pojačanje, pa mu zaželio sreću na Svjetskom prvenstvu

Dinamo potvrdio pojačanje, pa mu zaželio sreću na Svjetskom prvenstvu
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Foto: Dean Mouhtaropoulos/Getty images/Profimedia

Radeljić je za Rijeku upisao 115 nastupa, a 2024./25. je osvojio duplu krunu.

1.7.2026.
18:23
Sportski.net
Dean Mouhtaropoulos/Getty images/Profimedia
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Ono što se znalo već neko vrijeme sada je dobilo i službenu potvrdu – Stjepan Radeljić novi je igrač Dinama.

Bosanskohercegovački reprezentativni div visok 201 centimetar u hrvatskog je prvaka stigao iz Rijeke bez odštete, a u Dinamu će nositi broj 6. Na Maksimiru će ga čekati nekoliko bivših suigrača, uključujući i njegova stoperskog partnera iz prve polusezone šampionske sezone Rijeke – Niku Galešića.

Dinamo je prilikom objave poželio sreću svom novom igraču, koji u noći sa srijede na četvrtak igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv domaćina SAD-a.

"Donedavni branič Rijeke, iskusni reprezentativac Bosne i Hercegovine, 28-godišnji Stjepan Radeljić, novi je igrač Dinama.

U momčadi trenera Marija Kovačevića pojačat će konkurenciju u sredini obrambenog reda, a novim suigračima priključit će se nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu gdje se nalazi u sastavu reprezentacije BiH.

Svojim iskustvom, čvrstinom u duelima i skok igrom donosi dodatnu sigurnost i kvalitetu u momčadi. Visok je 201 cm, a između ostaloga krase ga dobra tehnika i snažan udarac. U Dinamu će nositi dres s brojem 6.

Rođen je 5. rujna 1997. u mjestu Nova Bila u BiH, prve nogometne korake načinio je u Novom Travniku, nastavio u Vitezu, a potom prošao školu Zrinjskog iz Mostara gdje je igrao u kadetskom i juniorskom uzrastu. Bio je kapetan juniora Zrinjskog s kojim je osvojio naslov prvaka i pritom trenirao sa seniorima.

Dvije godine proveo je u mladoj momčadi Stuttgarta nakon čega je sezonu i pol igrao za Osijek II i pritom debitirao i za prvi sastav. Nakon jednogodišnje epizode u Širokom Brijegu proveo je dvije i pol uspješne sezone u moldavskom Sheriffu i potom tri u Rijeci.

U dosadašnjoj je karijeri nastupao u grupnoj fazi sva tri europska klupska natjecanja. Sa Sheriffom je ujesen 2021. godine igrao u Ligi prvaka, a sljedeće sezone u kapetanskoj ulozi vodio momčad u skupini Europa lige. Prošle sezone s Rijekom je došao do osmine finala Konferencijske lige.

U dresu Sheriffa bio je trostruki prvak Moldavije pri čemu je dvaput osvojio dvostruku krunu, a 2022. godine proglašen je najboljim obrambenim igračem moldavske lige. S Rijekom je 2025. osvojio prvenstvo i Kup.

U juniorskim danima nastupao je za hrvatsku reprezentaciju, dok je kasnije, u U-21 uzrastu i u seniorskoj konkurenciji, nosio dres BiH s kojom je izborio nastup na Svjetskom prvenstvu.

Dragi Stjepane, dobro nam došao, želimo ti puno sreće i uspjeha u Dinamovu dresu", napisali su Plavi na svojim službenim stranicama, no nisu napisali na koliko je Radeljić potpisao.​

Stjepan RadeljićDinamoNk Rijeka
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