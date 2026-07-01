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Dinamo produžio ugovor 'dobrom duhu' svlačionice: Najdugovječniji igrač ostaje u klub

Dinamo produžio ugovor 'dobrom duhu' svlačionice: Najdugovječniji igrač ostaje u klub
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

U Dinamo je stigao 2016. godine te je od tada upisao 93 nastupa za prvu momčad

1.7.2026.
17:05
Sportski.net
Goran Stanzl/PIXSELL
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Danijel Zagorac, najdugovječniji igrač Dinama i "dobri duh" kluba, ostaje u Maksimiru najmanje još godinu dana. Tridesetdevetogodišnji Drnišanin potpisao je novi ugovor do 2027. godine.

"Ostaje s nama. Naš Danijel Zagorac produžio je ugovor s GNK Dinamom za još godinu dana te će tako i 11. sezonu zaredom biti dio plave momčadi! Zagi, čestitamo i idemo zajedno po nove pobjede!”, poručili su iz Dinama nakon potpisa ugovora.

Zagorac je u Dinamo stigao 2016. godine te je od tada upisao 93 nastupa za prvu momčad, uključujući i tri u Ligi prvaka. Tijekom deset dosadašnjih godina u plavom dresu osvojio je osam naslova prvaka Hrvatske, četiri Hrvatska kupa i dva Superkupa.

DinamoDanijel Zagorac
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