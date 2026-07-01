Dinamo produžio ugovor 'dobrom duhu' svlačionice: Najdugovječniji igrač ostaje u klub

Danijel Zagorac, najdugovječniji igrač Dinama i "dobri duh" kluba, ostaje u Maksimiru najmanje još godinu dana. Tridesetdevetogodišnji Drnišanin potpisao je novi ugovor do 2027. godine.

"Ostaje s nama. Naš Danijel Zagorac produžio je ugovor s GNK Dinamom za još godinu dana te će tako i 11. sezonu zaredom biti dio plave momčadi! Zagi, čestitamo i idemo zajedno po nove pobjede!”, poručili su iz Dinama nakon potpisa ugovora.

Ostaje s nama 💙🧤



Naš Danijel Zagorac produžio je ugovor s GNK Dinamo za još godinu dana te će tako i 11. sezonu zaredom biti dio plave momčadi!



Zagi, čestitamo i idemo zajedno po nove pobjede! 💪 pic.twitter.com/BAoMMCrIJh — GNK Dinamo (@gnkdinamo) July 1, 2026

Zagorac je u Dinamo stigao 2016. godine te je od tada upisao 93 nastupa za prvu momčad, uključujući i tri u Ligi prvaka. Tijekom deset dosadašnjih godina u plavom dresu osvojio je osam naslova prvaka Hrvatske, četiri Hrvatska kupa i dva Superkupa.