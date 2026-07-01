Blizu Maksimira: Dinamo pred velikim transferom iz Barcelone

Dinamo bi uskoro mogao pojačati krilne pozicije. Na meti je Dani Rodríguez, 20-godišnji ofenzivac Barcelone, s kojim se zagrebački klub povezuje već dulje vrijeme. Nakon što su pregovori u jednom trenutku zapeli, sada je stigao novi preokret – Španjolac dolazi u Zagreb na završne pregovore i liječnički pregled.

Ako sve prođe prema planu, do kraja tjedna mogao bi postati novi igrač Dinama, i to kroz trajni transfer, a ne posudbu kako se ranije spominjalo.

Rodríguez je desno krilo, ljevak, profil igrača koji ulazi prema sredini i nedostaje Dinamu. Brz je, tehnički potkovan i dobar u driblingu, a pažnju je skrenuo na U-19 Euru gdje je Španjolska osvojila naslov, a on ušao u idealnu momčad turnira.

Ipak, veliki upitnik ostaju ozljede, prošle sezone izbivao je zbog problema s tetivom, a ranije je imao poteškoće i sa zadnjom ložom te ramenom.