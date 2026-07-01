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TO MODRIMA TREBA /

Blizu Maksimira: Dinamo pred velikim transferom iz Barcelone

Blizu Maksimira: Dinamo pred velikim transferom iz Barcelone
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Foto: Cesar Ortiz Gonzalez/Alamy/Profimedia

Rodríguez je desno krilo, ljevak, profil igrača koji ulazi prema sredini i nedostaje Dinamu

1.7.2026.
12:58
Sportski.net
Cesar Ortiz Gonzalez/Alamy/Profimedia
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Dinamo bi uskoro mogao pojačati krilne pozicije. Na meti je Dani Rodríguez, 20-godišnji ofenzivac Barcelone, s kojim se zagrebački klub povezuje već dulje vrijeme. Nakon što su pregovori u jednom trenutku zapeli, sada je stigao novi preokret – Španjolac dolazi u Zagreb na završne pregovore i liječnički pregled.

Ako sve prođe prema planu, do kraja tjedna mogao bi postati novi igrač Dinama, i to kroz trajni transfer, a ne posudbu kako se ranije spominjalo.

Rodríguez je desno krilo, ljevak, profil igrača koji ulazi prema sredini i nedostaje Dinamu. Brz je, tehnički potkovan i dobar u driblingu, a pažnju je skrenuo na U-19 Euru gdje je Španjolska osvojila naslov, a on ušao u idealnu momčad turnira.

Ipak, veliki upitnik ostaju ozljede, prošle sezone izbivao je zbog problema s tetivom, a ranije je imao poteškoće i sa zadnjom ložom te ramenom.

DinamoBarcelona
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