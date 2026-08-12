Veliki požar kod Dubrovnika progutao 6000 kvadrata, sumnja se na pirotehniku

Veliki šumski požar izbio je noćas na području Gorice u Dubrovniku, a vatrogasci su ga uspjeli lokalizirati.. Požarište je zahvatilo oko 6000 četvornih metara, a najzahtjevniji dio intervencije bio je na južnoj strani, prema moru, piše Dubrovački dnevnik.

Iz Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci kazali su kako je upravo taj dio požarišta predstavljao najveći problem zbog strmog, stjenovitog i teško pristupačnog terena.

Foto: NK/Dubrovački dnevnik

„Situacija je bolja, još je problematičan dio prema moru pa je stigao i brod Orlando. No, izgledalo je strašno grubo”, kazao je oko ponoći županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Foto: NK/Dubrovački dnevnik

Na mjesto požara izašla je i policija, a zbog intervencije je promet tim područjem bio obustavljen iz smjera Hladnice, kao i od zgrade Centra 112 Dubrovnik. Prolaz je bio omogućen samo osobama koje žive ili borave na tom području.

U gašenju požara sudjelovala su ukupno 22 vatrogasca JVP-a Dubrovački vatrogasci sa sedam vozila. Pomagali su im i vatrogasci DVD-a Zaton, njih četvero, dok je u intervenciju bio uključen i vatrogasni brod Orlando.

Sumnja se na pirotehniku

Prema prvim i još uvijek neslužbenim informacijama, požar je navodno povezan s korištenjem pirotehnike.

Foto: NK/Dubrovački dnevnik

U Ulici Josipa Kosora, nedaleko od samog požarišta, mogu se vidjeti ostaci odnosno ambalaža pirotehničkih sredstava. Građani s tog područja također su izvijestili da su se tijekom noći čuli snažni i prodorni zvukovi koji su podsjećali na eksplozije.

Nešto prije 3 sata ujutro Dubrovački vatrogasci objavili su da je požar lokaliziran. Prema prvim procjenama, vatra je zahvatila približno 6000 četvornih metara površine.

Uzrok požara i okolnosti njegova izbijanja trebali bi biti poznati nakon daljnjeg postupanja nadležnih službi.