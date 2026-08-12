Ona ima 26, on 60: Bio joj je omiljeni gost restorana u kojem je radila, danas blistaju u braku

Gracen Geagan ima 26 godina, njezin suprug Kevin 60, a zbog razlike od 34 godine često ih zamjenjuju za oca i kćer, pa čak i djeda i unuku. Unatoč tome, par tvrdi da ih tuđi komentari više ne pogađaju te da su sretno zaljubljeni.

Njihova ljubavna priča počela je u restoranu u kojem je Gracen radila kao menadžerica, dok je Kevin bio jedan od redovitih gostiju. Poslovni odnos s vremenom je prerastao u prijateljstvo, a zatim i u ljubav.

Gracen priznaje da nikada nije planirala biti s toliko starijim muškarcem, ali kaže da ju je osvojila njegova pažljivost, pouzdanost i osjećaj sigurnosti koji joj pruža.

Ni njihove obitelji u početku nisu bile potpuno oduševljene vezom, no s vremenom su prihvatile njihov odnos kada su vidjele koliko dobro funkcioniraju zajedno.

Kevin ju je zaprosio u zoru u njujorškom Central Parku, gdje joj je na gitari odsvirao pjesmu koju je sam napisao.

Par se prošle godine vjenčao na privatnoj ceremoniji pokraj svoje kuće uz jezero, a ove godine organizirali su i veliko slavlje za obitelj i prijatelje.

Ipak, reakcije nepoznatih ljudi i dalje znaju biti neugodne, osobito kada pretpostave da je Kevin Gracenin otac.

Na internetu ih često prozivaju zbog razlike u godinama i optužuju Gracen da je s njim zbog novca, što ona odlučno odbacuje.

Par ne planira imati djecu, već želi putovati, provoditi vrijeme s obitelji i uživati u zajedničkom životu.

Gracen poručuje kako godine ne bi trebale biti presudne te da se njihov odnos temelji na povjerenju, prijateljstvu, zajedničkim vrijednostima i ljubavi.