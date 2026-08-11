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MRAČNA STRANA OBITELJI /

Rugao se Michaelu, djeca su ga se bojala, s ljubavnicom imao dijete: Tko je bio Joe Jackson?

Rugao se Michaelu, djeca su ga se bojala, s ljubavnicom imao dijete: Tko je bio Joe Jackson?
Foto: The Hollywood Archive/Hollywood Archive/Profimedia
1990./ Joseph Walter Jackson rođen je 26. srpnja 1928. godine u gradiću Fountain Hill u Arkansasu. Nakon razvoda roditelja mladost je proveo seleći se između Oaklanda i obitelji u Garyju u Indiani. U mladosti se bavio boksom, no od sportske karijere je odustao nakon što je upoznao svoju buduću suprugu Katherine Scruse. Vjenčali su se 1949. godine i nastanili u Garyju, gdje su ubrzo počeli stvarati svoju veliku obitelj.
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Iza zvjezdanog sjaja i globalnog uspjeha jedne od najvećih glazbenih obitelji u povijesti krila se mračna priča o strogoj disciplini, strahu i obiteljskim traumama. Joe Jackson bio je čovjek koji je iz skromnog radničkog doma stvorio pravi glazbeni imperij, no cijena tog uspjeha bila je iznimno visoka za njegovu djecu. Svojim čvrstim stavom oblikovao je karijere najvećih pop zvijezda, dok je u vlastitoj kući vladao kao autoritet kojeg su se svi bojali.

Iako je bez sumnje bio vizionar koji je prepoznao izniman dar svoje djece, njegov privatni život ostao je obilježen teškim optužbama za zlostavljanje, izvanbračnim skandalima i hladnim poslovnim interesom. Od brutalnih fizičkih kazni i narugivanja izgledu vlastitog sina Michaela, pa sve do paralelnog života s ljubavnicom, Joe je bio i ostao jedna od najkontroverznijih ličnosti showbusinessa. 

11.8.2026.
20:43
Maja JakirčevićHot.hr
Lionel Hahn/Zuma Press/Profimedia
Michael JacksonJoe JacksonJackson 5
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