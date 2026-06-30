Prva prodaja sezone? Dinamo dobio ponudu za krilnog napadača
Što se tiče dolazaka najviše se radi na onom Dominika Livakovića
Dok je fokus cijelog svijeta na Svjetskom prvenstvu, klubovi reprezentativaca pripremaju se za novu sezonu. Tako se priprema i Dinamo, čiji igrači marljivo treniraju za prvu utakmicu nove sezone, u kojoj će 21. srpnja igrati protiv švicarskog Thuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka.
O tome kakvu će momčad za tu utakmicu na raspolaganju imati Mario Kovačević ovisi mnogo toga, uključujući i to koliko će daleko Hrvatska i Bosna i Hercegovina dogurati na Svjetskom prvenstvu, ali i hoće li Zvonimir Boban i Dario Dabac uspjeti pronaći model otkupa Dominika Livakovića koji odgovara Fenerbahçeu.
No, ne radi se samo na dolascima, već i na odlascima jer je Dinamo, prema navodima, dobio ponudu za jednog od najboljih igrača prvog dijela prošle sezone, Arbera Hoxhu. Za albanskog krilnog napadača već je otprije zainteresiran poljski Widzew Łódź, a nedavno je u utrku ušao i Lecce, piše TuttoMercato. Hoće li Hoxha napustiti Dinamo još nije poznato, no iznos koji se spominje kreće se oko pet milijuna eura.