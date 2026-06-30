Prva prodaja sezone? Dinamo dobio ponudu za krilnog napadača

Dok je fokus cijelog svijeta na Svjetskom prvenstvu, klubovi reprezentativaca pripremaju se za novu sezonu. Tako se priprema i Dinamo, čiji igrači marljivo treniraju za prvu utakmicu nove sezone, u kojoj će 21. srpnja igrati protiv švicarskog Thuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

O tome kakvu će momčad za tu utakmicu na raspolaganju imati Mario Kovačević ovisi mnogo toga, uključujući i to koliko će daleko Hrvatska i Bosna i Hercegovina dogurati na Svjetskom prvenstvu, ali i hoće li Zvonimir Boban i Dario Dabac uspjeti pronaći model otkupa Dominika Livakovića koji odgovara Fenerbahçeu.

No, ne radi se samo na dolascima, već i na odlascima jer je Dinamo, prema navodima, dobio ponudu za jednog od najboljih igrača prvog dijela prošle sezone, Arbera Hoxhu. Za albanskog krilnog napadača već je otprije zainteresiran poljski Widzew Łódź, a nedavno je u utrku ušao i Lecce, piše TuttoMercato. Hoće li Hoxha napustiti Dinamo još nije poznato, no iznos koji se spominje kreće se oko pet milijuna eura.