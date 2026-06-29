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Poznato tko nam sudi protiv Portugala: Ostao nam je u lijepom sjećanju

Poznato tko nam sudi protiv Portugala: Ostao nam je u lijepom sjećanju
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Foto: FRANCK FIFE/AFP/Profimedia

Na ovom prvenstvu je sudio samo jednu utakmicu, remi 2-2 između Urugvaja i Zelenortske Republike

29.6.2026.
22:12
Hina
FRANCK FIFE/AFP/Profimedia
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Međunarodna nogometna organizacija (FIFA) odlučila je da će Norvežanin Espen Eskas biti glavni sudac na utakmici šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala.

Dvoboj se igra u Torontu, u noći s četvrtka na petak, u 1 sat po srednjeeuropskom vremenu. Hrvatska i Portugal su u svojim skupinama L i K zauzele druga mjesta tijekom grupne faze Svjetskog prvenstva.

Na ovom prvenstvu mladi je 38-godišnji Norvežanin Eskas sudio samo jednu utakmicu, remi 2-2 između Urugvaja i Zelenortske Republike.

Ranije u karijeri samo je jednom sudio dvoboj u kojem je igrala hrvatska reprezentacija i taj je ogled ostao u lijepom sjećanju hrvatskim navijačima. U pitanju je bio prvi četvrtfinalni susret Lige nacija na Poljudu, u ožujku prošle godine, a hrvatski nogometaši su s 2-0 svladali Francusku.

Hrvatska ReprezentacijaPortugalSudacSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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