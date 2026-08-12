Stanković više nije trener Crvene zvezde, podnio je ostavku nakon šokantnog ispadanja

Crvena zvezda ispala je u kvalifikacijama za Ligu prvaka nakon što je na svom terenu u uzvratnoj utakmici 3. pretkola izgubila od izraelskog Hapoel Beer Sheva (0:2), a srpski mediji javljaju da je nakon utakmice trener beogradskog kluba Dejan Stanković podnio ostavku.

Očekuje se da će Stankovićeva ostavka iti službeno potvrđena nakon sjednice Upravnog odora koja je zakazana za srijedu u podne.

Sportal piše da je Stanković svoju odluku igračima priopćio nakon utakmice, ali ju je najavio i ranije, jer je želio ući u Ligu prvaka. A kako to nije uspio, njegov odlazak bio je i očekivan.

Crvena zvezda sada će pokušati izboriti ligašku fazu Europske lige, a suparnik u doigravanju će im biti češka Viktoria Plzen. U slučaju ispadanja, igrat će Konferencijsku ligu.

Podsjetimo, Hapoel iz Beer Sheve je u prvoj utakmici na domaćem terenu pobijedio 1-0, a u uzvratu u Beogradu, Zvezda je bila veliki favorit i očekivao se preokret. Međutim, na stadionu Rajko Mitić Izraelci su slavili 2-0 i s ukupnih 3-0 prošli u doigravanje za Ligu prvaka.