Karlovčanin Eric objavio novi video o drami u policiji: 'Odlučio sam ispričati cijelu istinu'

Karlovčanin Eric Mišić (27), koji je javnosti postao poznat nakon drame koja se prošli tjedan odvila u prostorijama karlovačke policije, oglasio se u utorak i još jednom ponovio svoju verziju priče.

Reakcija je to na priopćenje koje je za vikend objavila karlovačka policija i ustvrdila kako je Mišić ranije iznio netočne i neutemeljene podatke.

"Pošto je Policijska uprava Karlovačka izjavila da sam dao lažan iskaz, odlučio sam ispričati cijelu istinu. Izjavili su da sam ušao u prostor i da sam se žalio da je vruće. To nikako nije istina i molio bih ih da pokažu te snimke javno, pošto unutra posjeduju snimke s audio zapisa", ispričao je 27-godišnjak u videu objavljenom na Instagramu.

'Javno tvrdim da je klima sustav radio'

Navodi da je sve počelo kada je s majkom u policijsku postaju došao podići osobnu iskaznicu i vozačku. "Ispred policijske stanice zatekao sam otprilike 30 ljudi. Kada sam ušao, na šalteru je bio samo jedan čovjek - to mi nije bilo jasno", priča Karlovčanin i dodaje da ga je, nakon što je uzeo papirić, djelatnica zamolila da izađe.

Poslušao je, ali nakon nekoliko minuta vidio je da njegovoj majci i jednoj stariji gospođi koja je također sjedila vani, nije dobro. "Odlučio sam da ću ući i samo pitati koji je razlog da ljudi moraju čekati vani. Ušao sam i pitao djelatnicu zašto ljudi moraju stajati vani. Na to mi je gospođa odgovorila da klima sustav nije u funkciji", priča 27-godišnjak.

Mišić osporava te tvrdnje i ističe da je klima radila: "Tvrdim javno i molim sve ljude koji su bili ovdje da komentiraju i potvrde da je klima sustav radio. Tvrdim da je klima sustav radio kako spada i da je unutra bili sigurno 15 stupnjeva manje nego vani."

"Rekao sam da ću snositi posljedice i da svi imaju pravo ući, a ne kuhati se vani na 40 stupnjeva. Ljudi me nisu poslušali, vidio sam strah u njihovim očima. Nakon toga ušao sam i opet izašao, gdje sam odlučio stvarno objasniti da je to građansko pravo da mi možemo biti unutra. Oni će se unutra hladiti na 25 stupnjeva, a mi - mala dječica od pet godina, starije gospođe od 80 godina, bolesne žene, da ne nabrajam, ćemo se vani kuhati?' To stvarno nije u redu", govori Mišić.

'Ne želim glumiti sveca'

Objavio je i dio snimke razgovora s djelatnicom na šalteru: "Moram napomenuti jednu stvar o kojoj vjerojatno dosta ljudi nije čulo. Kad sam rekao djelatnici da se ljudi vani kuhaju i da jadna djeca vani moraju piti vodu, rekla mi je da se odu hladiti u Konzum."

"Nakon toga me poslala da pitam šeficu za objašnjenje. Ona je vrlo bezobraznim tonom razgovarala sa mnom i rekla da je unutra 27 stupnjeva. Tu sam poludio i rekao: 'OK, unutra je 27 stupnjeva, vani 40. Mi ćemo građani sjediti na 40, a vi ćete se unutra hladiti?", nastavlja Mišić.

Zatim je izvadio mobitel i počeo snimati. Šefica ga je upozorila da to ne smije raditi te da će pozvati policiju, što je i učinila. "Ovim putem moram pohvaliti dvoje službenika koji su došli na slučaj. Službenik i službenica došli su za tri minute. Moram ih pohvaliti jer su svoj posao obavili jako profesionalno. Bili su ljubazni prema meni, pogotovo mlada djelatnica koja je najprofesionalnije obavila posao", priča Karlovčanin.

Dodaje kako ne osuđuje policiju u Karlovcu ni Hrvatskoj, već isključivo osoblje koje je radilo na šalteru upravnih poslova. Zamolio je potom sve ljude da dijele video i upitao zašto snimanje u javnom prostoru nije dozvoljeno: "Da ja to nisam snimio, nikad do ovih informacija ne bismo došli i nikad se za ovo ne bi čulo."

"Da se razumijemo - ne želim glumiti niti sveca, niti spasitelja. I sam sam imao problema sa zakonom nekada. Ali ovakvu nepravdu i nepoštovanje prema građanima neću nikada i nikome dozvoliti", zaključio je Eric.

Evo što kaže policija

Podsjetimo, policija je u subotu objavila priopćenje u kojem je navela kako je Mišić u svojem prvom videu, kojeg možete pogledati ispod, iznio neistinite tvrdnje.

Navode kako je tog četvrtka, ali i petka 7. kolovoza, sustav hlađenja bio u kvaru u cijeloj zgradi: "S obzirom na to da šalter sala ima tri velike staklene stijene koje u ljetnim mjesecima dodatno privlače i zadržavaju toplinu, to je, uz prestanak rada klimatizacije, 6. kolovoza stvorilo izrazito vruć, sparan i zagušljiv zrak. Zbog takvih su okolnosti građani opravdano komentirali situaciju te je većina odlučila izaći i pričekati svoj red na otvorenom, ispred ulaza u prostoriju, nakon što su prethodno preuzeli broj na redomatu."

Ne navodeći identitet, karlovačka policija navela je da Mišić u prostoriju upravnih poslovao ušao oko 10.15 sati i prigovarao da je vruće. Izašao je, a potom ponovno ušao te vikom i galamom na djelatnice narušavao javni red i mir. Nakon toga je počeo neovlašteno snimati i fotografirati unutrašnjost službenih prostorija, unatoč znaku zabrane snimanja na vratima.

"Zbog počinjenih prekršaja iz članka 13. i članka 15. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, protiv 27-godišnjaka će Općinskom sudu u Karlovcu biti podnesen optužni prijedlog", poručila je policija.

U priopćenju se također dodaje da su stariji, nemoćni te roditelji s djecom imali prednost kako ne bi morali stajati na vrućini. Ističu i kako je ulaz u prostoriju bio slobodan u svakom trenutku, iako je temperatura unutra privremeno bila viša od vanjske. Te detalje, podsjetimo, za KAportal su osporili neki građani koji su se tog dana zatekli na licu mjesta.

"Policijska uprava karlovačka izražava iskreno žaljenje i upućuje ispriku svim građanima koji su tijekom navedena dva dana morali po visokim temperaturama čekati na izradu ili podizanje svojih dokumenata", piše u priopćenju i dodaje se kako je kvar otklonjen u petak.