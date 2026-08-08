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NEMAJU SRAMA /

Delije veličale Ratka Mladića pa poslale poruku Vučiću

Delije veličale Ratka Mladića pa poslale poruku Vučiću
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Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIX

Delije poslale skandaloznu poruku

8.8.2026.
22:11
S..
Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIX
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Navijači beogradske Crvene zvezde, Delije, na utakmici njihovog kluba protiv Novog Pazara u 4. kolu srpske Superlige istaknuli su koreografiju kojom su veličali ratnog zločinca Ratka Mladića.

Istaknuli su koreografiju s Mladićevom srpskom kapom 'šajkačom' i u tom trenu počeli skandirati u čest osuđenog ratnog zločinca.

Nakon toga podigli su i transparent upućen srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji se nedavno sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim:

"Dok gostite nacistu u Beogradu, Srbi krvare na raspetom Kosovu!"

DelijeCrvena ZvezdaRatko MladićSuperliga SrbijeNovi Pazar
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