Dizao tri prsta, veličao Karadžića i Mladića: Objavljeno na koliko godina ide u zatvor

Sud Bosne i Hercegovine izrekao je pravomoćnu osuđujuću presudu uz kaznu zatvora od tri godine Miodragu Maliću iz Banje Luke, koji je proglašen krivim za veličanje osuđenih ratnih zločinaca, prenijeli su u ponedjeljak lokalni mediji.

Veličanje ili odavanje bilo kakvog priznanja osobama koje su pravomoćno osuđene zbog ratnih zločina pred međunarodnim ili domaćim sudovima postalo je kaznenim djelom temeljem izmjena Kaznenog zakona BiH što ih je 2021. godine nametnuo tadašnji visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko.

Sudska praksa od tada se pokazala problematičnom jer je unatoč brojnim prijavama do sada izrečena samo jedna pravomoćna presuda, kojom je Vojin Pavlović iz Bratunca u istočnoj Bosni pravomoćno osuđen na tri i pol godine zatvora jer je veličao Ratka Mladića, ratnog zapovjednika vojske bosanskih Srba. Mladića je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) osudio na doživotni zatvor zbog ratnih zločina, uključujući tu genocid u Srebrenici.

Unatoč pravomoćnoj presudi Pavlović još nije u zatvoru jer mu je sud tri puta odobrio odgodu početka izvršavanja kazne, što je tražio zbog zdravstvenih problema.

Nosio njihove postere i dizao tri prsta

Nova presuda, tek druga takve vrste, kojom je pravomoćno osuđen Miodrag Malić, rezultat je kaznene prijave koju je protiv njega podnio Harnes Safić iz Sarajeva.

Učinio je to jer je Malić na jednom skupu u Banjoj Luci u studenom 2022., uz uzdignuta tri prsta, nosio postere s fotografijama Mladića i Radovana Karadžića, političkog lidera bosanskih Srba iz ratnog razdoblja koji je također pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina.

Safić je snimku tog incidenta vidio u televizijskom programu, a tijekom suđenja je kazao kako ga je duboko uznemirilo to što se netko usuđuje veličati ratne zločince. Malić na suđenju nije nijekao da je nosio Mladićeve i Karadžićeve fotografije, ali je tvrdio kako nije znao da su oni za nešto osuđeni. Sud je tu obranu odbacio i u prvom stupnju osudio Malića, što je potom potvrđeno i u žalbenom postupku.

"Doživio sam (presudu) kao satisfakciju, ali još važnije kao poruku da se veličanje zločinaca i zločina u BiH ipak mora i može kažnjavati. To je važno ne samo za nas koji danas živimo ovdje, nego i za buduće generacije', kazao je Safić za portal Raport nakon prvostupanjske presude.

Malić osumnjičen za ubojstva tri osobe

Čelnik vladajuće stranke u Republici Srpskoj Milorad Dodik je, nakon izricanja prvostupanjske presude Maliću, prijetio masovnim prosvjedima protiv suda i sutkinje Sene Uzunović koja je izrekla tu presudu ali te svoje prijetnje nije realizirao. "Nevjerojatno je da ne smijete dignuti tri prsta. Da to kao nešto vrijeđa. To je tradicionalni srpski pozdrav", kazao je tada Dodik.

Malić se vodi u policijskim evidencijama kao osumnjičeni za ubojstava tri osobe u Banjoj Luci počinjena 1993.

Teretilo ga se da je u pokušaju pljačke nožem ubio 73-godišnjeg Namika Đumišića, kao i da je iz oružja koje je on posjedovao pucano na Ratomira Dragoljića (51) i Mariju Marušić (58), koji su na taj način i ubijeni.

Nakon opetovanih sudskih procesa Vrhovni sud RS oslobodio ga je optužbi 2009. jer su u međuvremenu iz sjedišta banjolučke policije, pod nerazjašnjenim okolnostima, nestali dokazi koji su ga inkriminirali.