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Evo kako su prošli Dinamovi potencijalni idući protivnici u Europi

Evo kako su prošli Dinamovi potencijalni idući protivnici u Europi
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Foto: Kjetil Waber/PIXSELL

Dinamo nakon utakmice s Thunom nije ništa saznao. Sve su kombinacije i dalje u igri

21.7.2026.
23:28
Sportski.net
Kjetil Waber/PIXSELL
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Dinamo je u prvoj utakmici nove sezone odigrao 1-1 na gostovanju kod švicarskog prvaka Thuna u drugom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka.

Modri će se tako za prolazak dalje trebati izboriti na Maksimiru, a ako im to pođe za rukom, protivnik će im biti bolji iz susreta Klaksvika i Kauno Žalgirisa, koji su također u prvoj utakmici odigrali remi. U susretu odigranom na Farskim otocima domaći Klaksvik bio je bolji, no unatoč čak sedam udaraca u okvir gola nije uspio zabiti. Tako će Željko Sopić u Litvi na domaćem terenu pokušati izboriti povratak na Maksimir, uz nadu da će hrvatski prvak u uzvratu slaviti protiv Thuna.

Ako Dinamo pak izgubi protiv Thuna, ispada u Europsku ligu gdje će igrati protiv poraženog iz dvoboja Víkingur - Hapoel Beer Sheva. Taj je susret završio 2-1 pobjedom momčadi s Islanda, a oba pogotka postigao je Nikolaj Hansen. Utješni pogodak za Hapoel postigao je Kings Kangwa.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

DinamoThunLiga Prvaka
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