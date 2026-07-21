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ŠTETA /

Kako je ovo bilo blizu! Milimetri dijelili Dinamo da u sudačkoj nadoknadi preokrene susret

Dinamo je na samom kraju imao priliku zabiti za 1-2, ali je Topić pucao pored gola

21.7.2026.
23:10
Sportski.net
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Dinamo je protiv Thuna remizirao 1-1. Prvake Švicarske je u vodstvo doveo Brighton Labeau u 20. minuti, da bi Miha Zajc u 86. minuti izjednačio na 1-1.

Trener Dinama Mario Kovačević komentirao je nakon utakmice kako bi Modri vjerojatno i preokrenuli da su ranije stigli do izjednačenja, no imao je Dinamo i priliku na samom kraju susreta. Bilo je to u drugoj minuti sudačke nadoknade kada je nakon duge akcije Dinama prema golu Thuna pucao Fran Topić čiji je udarac završio malo pored gola.

Sjajan udarac Dinamova napadača pogledajte u videu na vrhu teksta.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr. 

Liga PrvakaFran TopićDinamoThun
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