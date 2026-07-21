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Kakav pogodak! Pogledajte sjajnu akciju kojom je Dinamo izjednačio protiv Thuna

Asistent za pogodak bio je 'džoker s klupe' Fran Topić

21.7.2026.
21:52
Sportski.net
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Dinamo je u utakmici drugog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka gubio od švicarskog prvaka Thuna od 20. minute kada je pogodio Brighton Labeau, sve do 86. minute kada je Miha Zajc izjednačio.

Lukas Kačavenda je dao loptu Franu Topiću koji je gura ka slovenskom veznjaku koji s distance sjajno pogađa za 1-1. Pogodak Mihe Zajca pogledajte u videu na vrhu teksta.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

Liga PrvakaDinamoThun
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