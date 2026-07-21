Thun umalo zabio Dinamu drugi pogodak: Pogledajte opasnu priliku Švicaraca

NIJE DOBRO /

Dinamo od 20. minute gubi 1-0 protiv švicarskog prvaka Thuna, koji je u 68. minuti umalo udvostručio prednost. Švicarci su sjajno povukli po desnoj strani Dinamove obrane i stigli pred Filipovića, ali je Matoshi pucao pored gola. Priliku Thuna pogledajte u videu iznad teksta.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.