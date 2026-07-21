Dinamo se budi: Pogledajte kako su Modri zaprijetili Švicarcima

LIGA PRVAKA /

Dinamo od 20. minute gubi u utakmici drugog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv Thuna. Od kad su ušli "u minus" Plavi se pokušavaju vratiti, a osobito dobar ritam drže u drugom poluvremenu kada su imali nekoliko šansi. Jedna od najboljih je stigla u 65. minuti kada je nakon udarca iz kuta najprije pucao Oršić, pa nakon njega i Zajc.

Oba udarca možete pogledati u videu na vrhu teksta.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.