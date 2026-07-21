Milimetri dijelili Modre od izjednačenja: Pogledajte kako se Thun spasio

'ZA DLAKU' /

Kakva je ovo samo bila prilika za Dinamo! Zajc je ubacio iz kornera, golman Thuna je zaplivao, a Beljo pucao glavom. Međutim, njegov udarac s gol-crte izbio je Heule.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.