Ovako je Oršić zapucao ogromnu šansu za izjednačenje protiv Thuna

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SKUP PROMAŠAJ /

Dinamo je 'stisnuo' u drugom poluvremenu Thun i na gostujućem terenu lovio izjednačenje u prvoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka, a sjajnu priliku za 1-1 je promašio Mislav Oršić u 57. minuti.

Bio je praktički sam pred golmanom, ali jako je loše pucao i golman Thuna to je lagano zaustavio.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.