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ODABRANIH 11 /

Pogledajte sastav Dinama za okršaj protiv Thuna

Trener Dinama Mario Kovačević odabrao je početni sastav za prvu utakmicu u novoj sezoni, okršaj s Thunom u 2.. pretkolu Lige prvaka, a kako on izgleda pogledajte u videu.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

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21.7.2026.
20:01
Maj Gašparac
DinamoThunLiga PrvakaMario Kovačević
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