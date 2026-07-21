Kava 5, pivo 10 eura, a plaća 4.500 eura: Bili smo u najboljem mjestu na svijetu za život

REPORTAŽA IZ KOPENHAGENA /

Evo nas nazad, taman na vrijeme da vas odvedemo u Kopenhagen. Već ste u Direktu čuli da su prvaci Europe po broju električnih automobila. Prvaci su i po kvaliteti života, barem tako kaže istraživanje The Economista, i to drugu godinu zaredom. I to unatoč hladnim zimama i jakom vjetru. Ondje je na ulici više bicikala nego auta. Autobusi i vlakovi stižu na vrijeme, metro vozi bez vozača. U školi se ne buba napamet, potiče se praktično učenje, a prosječna plaća je 4500 eura.

Živi li se stvarno tako dobro u Kopenhagenu? Provjerio je Direktov Borko Brunović.