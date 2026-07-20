Je li ovo novo normalno u Zagrebu? 'Smiješno i tragično, ovo je već četvrti put'

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POSTAJE TRADICIJA /

Cijeli Zagreb i dalje je veliko gradilište! Raskopane ulice i čekanje u gužvama svakodnevica su onih koji ljeto provode u glavnom gradu. Privremena regulacija prometa je na čak 24 lokacije.

Ljeto u Zagrebu već tradicionalno znači više radova, manje prometnih traka i više strpljenja za vozače.

Nova tradicija

A uz radove - stvara se i nova tradicija. Automobil je ponovno upao u tramvajsku prugu na križanju Savske i Vukovarske. "Smiješno i tragično, komično! Jer ovo nije prvi auto otkad su radovi. Po mom znanju, ovo je već četvrti, pošto tu živim", kaže nam Zagrepčanka Božica.

Sve se dogodilo na jednom od najprometnijih križanja - onom između Vukovarske i Savske. Radi se na rekonstrukciji tramvajske pruge.

Više pogledajte u našem prilogu.