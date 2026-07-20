Vozača Fiata će ovo koštati: Pogledajte što se dogodilo na ključnom križanju
Od početka radova zabilježeno je više sličnih slučajeva
Radovi na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara u Zagrebu i dalje se nastavljaju, pa tako i kaotične situacije kojima svjedočimo gotovo svaki dan.
Na fotografijama koje nam je poslao čitatelj vidi se kako je automobil marke Fiat zaglavio na raskopanim tračnicama.
Tako će nepažnja i žurba te vožnja žutom trakom na kraju vozača Fiata zasigurno koštati dobre svote novaca.
Došlo je do zastoja u tramvajskom prometu, ali ZET je na svojim službenim stranicama izvijestio kako je problem riješen oko 15.04 sati.
Iz ZET-a dodaju da je u tijeku normalizacija.
Nije prvi put
Podsjetimo, radovi na jednom od najprometnijih raskrižja u gradu počeli su početkom srpnja, od kada je na snazi posebna regulacija prometa.
Od tada je zabilježeno nekoliko slučajeva u kojima su automobili zaglavili, ili čak skroz upali u tračnice.