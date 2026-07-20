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Vozača Fiata će ovo koštati: Pogledajte što se dogodilo na ključnom križanju

Vozača Fiata će ovo koštati: Pogledajte što se dogodilo na ključnom križanju
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Foto: Net.hr/čitatelj

Od početka radova zabilježeno je više sličnih slučajeva

20.7.2026.
15:35
danas.hr
Net.hr/čitatelj
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Radovi na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara u Zagrebu i dalje se nastavljaju, pa tako i kaotične situacije kojima svjedočimo gotovo svaki dan.

Vozača Fiata će ovo koštati: Pogledajte što se dogodilo na ključnom križanju
Foto: Net.hr/čitatelj

Na fotografijama koje nam je poslao čitatelj vidi se kako je automobil marke Fiat zaglavio na raskopanim tračnicama.

Tako će nepažnja i žurba te vožnja žutom trakom na kraju vozača Fiata zasigurno koštati dobre svote novaca.

Vozača Fiata će ovo koštati: Pogledajte što se dogodilo na ključnom križanju
Foto: Net.hr/čitatelj

Došlo je do zastoja u tramvajskom prometu, ali ZET je na svojim službenim stranicama izvijestio kako je problem riješen oko 15.04 sati.

Vozača Fiata će ovo koštati: Pogledajte što se dogodilo na ključnom križanju
Foto: Net.hr/čitatelj

Iz ZET-a dodaju da je u tijeku normalizacija.

Nije prvi put 

Podsjetimo, radovi na jednom od najprometnijih raskrižja u gradu počeli su početkom srpnja, od kada je na snazi posebna regulacija prometa. 

Vozača Fiata će ovo koštati: Pogledajte što se dogodilo na ključnom križanju
Foto: Net.hr/čitatelj

Vozača Fiata će ovo koštati: Pogledajte što se dogodilo na ključnom križanju
Foto: Net.hr/čitatelj

Od tada je zabilježeno nekoliko slučajeva u kojima su automobili zaglavili, ili čak skroz upali u tračnice. 

ZagrebTramvajAutomobilKrizanjeSavska CestaVukovarska Ulica
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