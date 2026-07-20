Vozača Fiata će ovo koštati: Pogledajte što se dogodilo na ključnom križanju

Radovi na križanju Savske ceste i Ulice grada Vukovara u Zagrebu i dalje se nastavljaju, pa tako i kaotične situacije kojima svjedočimo gotovo svaki dan.

Foto: Net.hr/čitatelj

Na fotografijama koje nam je poslao čitatelj vidi se kako je automobil marke Fiat zaglavio na raskopanim tračnicama.

Tako će nepažnja i žurba te vožnja žutom trakom na kraju vozača Fiata zasigurno koštati dobre svote novaca.

Foto: Net.hr/čitatelj

Došlo je do zastoja u tramvajskom prometu, ali ZET je na svojim službenim stranicama izvijestio kako je problem riješen oko 15.04 sati.

Foto: Net.hr/čitatelj

Iz ZET-a dodaju da je u tijeku normalizacija.

Nije prvi put

Podsjetimo, radovi na jednom od najprometnijih raskrižja u gradu počeli su početkom srpnja, od kada je na snazi posebna regulacija prometa.

Foto: Net.hr/čitatelj

Foto: Net.hr/čitatelj

Od tada je zabilježeno nekoliko slučajeva u kojima su automobili zaglavili, ili čak skroz upali u tračnice.