Vjetar napravio probleme u Zagrebu: 'Ovo je katastrofa', temperatura pala za 10 stupnjeva
Zbog mogućeg jačeg nevremena DHMZ je ranije za zagrebačku regiju izdao narančasto upozorenje
Dijelove Zagreba u večernjim satima zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim naletima vjetra i obilnom kišom.
Najizraženiji udari vjetra zabilježeni su na području Črnomerca, nakon čega se nevrijeme proširilo prema Maksimiru.
Snažan vjetar stvarao je probleme i u prometu. Na križanju Savske i Vukovarske ulice porušene su zaštitne ograde.
Temperatura pala za 10 stupnjeva
Čitateljica koja je vozila Zagrebom u trenutku nesreće rekla je: "Po gradu su popadali stupići, ograde, signalizacije gdje su radovi…ovo izgleda katasrofa", poručila je.
Dolaskom nevremena došlo je i do naglog pada temperature. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), na postaji Zagreb-Maksimir u 20 sati izmjereno je 18 stupnjeva Celzijevih uz slabu kišu i sjeveroistočni vjetar, što je više od 10 stupnjeva manje u samo nekoliko sati.
Podsjetimo, da je zbog mogućeg jačeg nevremena DHMZ za zagrebačku regiju izdao narančasto upozorenje. Meteorolozi su upozorili na izražene pljuskove, olujne udare vjetra, mogućnost tuče i lokalne bujične poplave.