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Vjetar napravio probleme u Zagrebu: 'Ovo je katastrofa', temperatura pala za 10 stupnjeva

Vjetar napravio probleme u Zagrebu: 'Ovo je katastrofa', temperatura pala za 10 stupnjeva
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Foto: Čitateljica Net.hr

Zbog mogućeg jačeg nevremena DHMZ je ranije za zagrebačku regiju izdao narančasto upozorenje

19.7.2026.
21:25
danas.hr
Čitateljica Net.hr
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Dijelove Zagreba u večernjim satima zahvatilo je nevrijeme praćeno jakim naletima vjetra i obilnom kišom.

Najizraženiji udari vjetra zabilježeni su na području Črnomerca, nakon čega se nevrijeme proširilo prema Maksimiru.

Snažan vjetar stvarao je probleme i u prometu. Na križanju Savske i Vukovarske ulice porušene su zaštitne ograde.

Vjetar napravio probleme u Zagrebu: 'Ovo je katastrofa', temperatura pala za 10 stupnjeva
Foto: Čitateljica Net.hr
Vjetar napravio probleme u Zagrebu: 'Ovo je katastrofa', temperatura pala za 10 stupnjeva
Foto: Čitateljica Net.hr
Vjetar napravio probleme u Zagrebu: 'Ovo je katastrofa', temperatura pala za 10 stupnjeva
Foto: Čitateljica Net.hr

Temperatura pala za 10 stupnjeva

Čitateljica koja je vozila Zagrebom u trenutku nesreće rekla je: "Po gradu su popadali stupići, ograde, signalizacije gdje su radovi…ovo izgleda katasrofa", poručila je. 

Dolaskom nevremena došlo je i do naglog pada temperature. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), na postaji Zagreb-Maksimir u 20 sati izmjereno je 18 stupnjeva Celzijevih uz slabu kišu i sjeveroistočni vjetar, što je više od 10 stupnjeva manje u samo nekoliko sati.

Podsjetimo, da je zbog mogućeg jačeg nevremena DHMZ za zagrebačku regiju izdao narančasto upozorenje. Meteorolozi su upozorili na izražene pljuskove, olujne udare vjetra, mogućnost tuče i lokalne bujične poplave.

 

NevrijemeZagrebVjetarVrijeme
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