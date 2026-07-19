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VJETAR LOMIO DRVEĆA /

Oluja i tuča poharale Požeštinu: 'Stravično je bilo. Samo gledaš da sačuvaš glavu'

Saniraju se i zbrajaju štete nastale u snažnom olujnom nevremenu s tučom koje je jučer pogodilo područje Pleternice

19.7.2026.
20:05
Bojan Uranjek
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Snažno nevrijeme s olujnim vjetrom, kišom i tučom pogodilo je područje Pleternice i Općine Čaglin.

"Led počeo padati, vjetar, grom opalio, kuća se zatresla i više ja ništa ne vidim", kaže Branko Pavlović iz Djedine Rijeke.

"Stravično je bilo, samo gledaš da sačuvaš glavu jer to je ono kažem, lomilo je drveće, grane letjele na sve strane, evo vidi se po dvorištu, orkanski vjetar je nosio sve, lomio drveće", kaže Vinko Radičević iz Djedine Rijeke.

Vatrogasci saniraju štetu, voćnjaci i usjevi uništeni

Štete na stradalim objektima se saniraju, a pomoć stradalima u oluji pružili su i vatrogasci.

"Radili smo skroz do mraka i mislim da smo sve kuće, stambene gdje ljudi žive uspjeli pokriti i pomoći im taj dio, ostale su sad još ove pomoćne zgrade, a to će biti malo teže napraviti jer ima jako puno još uvijek štete", kaže Ivan Kukić, zapovjednik DVD-a Čaglin.

Posljedice oluje vidljive su na svakom koraku, uz ceste i po dvorištima leže srušena stabla. U voćnjacima plodovi jabuka pod drvećem, a i jabuke koje su ostale na stablima nisu pošteđene udaraca leda. U desetak minuta oluja je upropastila plodove svakodnevnog rada u voćnjaku.

"Ogromna šteta, praktički sto postotna", kaže Filip Holjevac iz Svilne.

Silina oluje i tuče vidljiva je i na poljoprivrednim usjevima. Kukuruz u poljima iskidan je i izlomljen.

"Taj krupni led koji je pogodio, on je jednostavno njega prelomio, list je totalno oštećen, šteta je ogromna", kaže Ivica Holjevac iz Svilne.

Treća godina zaredom donosi nove gubitke

A vremenske nepogode ove ljude pogađaju već tri godine zaredom.

"2024. velika suša je bila, gdje su plodovi pred berbu jednostavno otpali i nisu bili upotrebljivi, 2025. točnije lane nas je pogodio veliki mraz, nismo imali doslovno niti jednog ploda i sad ovaj led", kaže Filip Holjevac.

Slijedi i službena procjena razmjera nastale štete.

"Nadalje nam slijedi da izađemo na teren s komisijom, da procijenimo nekakvu veličinu i nekakvu financijsku štetu koja se tu dogodila", kaže Dalibor Bardač, načelnik Općine Čaglin.

Nakon čega će se, budu li ispunjeni propisani uvjeti za to, Požeško-slavonskoj županiji uputiti i zahtjev za proglašenje elementarne nepogode.

NevrijemePleternicaPožeštinaTučaOluja
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