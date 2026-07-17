Nebo se potpuno zamračilo pa je krenuo kaos: Pogledajte kako dan nakon nevremena izgleda Mošćenica

Snažno nevrijeme poharalo je područje Petrinje. Samo petnaestak minuta bilo je potrebno za golemu štetu. Vatrogasci su satima bili na terenu. Najgore je bilo u Mošćenici gdje je tuča uništila dio uroda, fasade i krovove, zabijelila je dvorišta i ulice. Šteta će se tek zbrajati.

Nebo se zamračilo, a zatim su uslijedili obilna tuča veličine oraha i snažan vjetar.

Velika količina tuče koja je i ulazila u domove, pala je na vrlo malom području pa se led na pojedinim mjestima zadržao satima. Vatrogasci su odradili dvadesetak intervencija, gotovo sve na području Mošćenice, dok je prvi poziv stigao iz Petrinje, nešto iza 10 sati ujutro.

Stariji mještani Mošćenice u za RTL Danas rekli da tako naglu i snažnu oluju ne pamte već godinama.