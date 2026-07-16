Nezapamćena oluja poharala hrvatski kraj, mještani u očaju: 'Nisam ovakvo vrijeme vidio dugo!'

Snažno nevrijeme poharalo je područje Petrinje. Samo petnaestak minuta bilo je potrebno za golemu štetu. Vatrogasci su satima bili na terenu. Najgore je bilo u Mošćenici gdje je tuča uništila dio uroda, fasade i krovove, zabijelila je dvorišta i ulice. Šteta će se tek zbrajati.

Nebo se zamračilo, a zatim su uslijedili obilna tuča veličine oraha i snažan vjetar.

"Užas, užas, vjerujte mi. Nisam se ja toliko uplašio koliko moja djeca", rekao je Dražen Milosavić iz Mošćenice. "Bolje da ne pričam. Ja sam u garaži bio, nisam tri metra vidio", dodaje Ibrahim Tarić, Mošćenica.

Samo 15 minuta bilo je potrebno da nastanu prizori koje bi svi rado zaboravili. "Gore imam taj vrt i vidite i odavde da je sve ravno i nemamo šta gledati", kaže Ibrahim i dodaje da su uzgajali "krumpir, paradajz, paprika, grah, mislim imamo to kao za zimnicu. A što možemo mi sad tome."

Vrtovi, voćnjaci, fasade, krovovi pretrpjeli su najveću štetu. "Razbio mi je fasadu, rolete one tamo i ove tu i ulazna vrata, to se vidi, eno imaju rupe na vratima i prozorima, to izgleda kao da je netko namjerno. I procurilo je ne znam odakle, jer krov ne curi, izašlo mi je od nekud vode u sobu ovu. Ja sam danas sa posla molio Boga da što brže dođem. Pobrao sam vode tri kante", otkriva Ante Jurić iz Mošćenice.

Nezapamćena oluja

Velika količina tuče koja je i ulazila u domove, pala je na vrlo malom području pa se led na pojedinim mjestima zadržao satima. Vatrogasci su odradili dvadesetak intervencija, gotovo sve na području Mošćenice, dok je prvi poziv stigao iz Petrinje, nešto iza 10 sati ujutro.

Stariji mještani Mošćenice kažu da ovako naglu i snažnu oluju ne pamte već godinama.

"Nije toga bilo dosta dugo, ja imam 86 godina, a nisam ovakvo vrijeme vidio dugo", kaže Anđelko Šovaja, Mošćenica.

"2023. smo imali sličnu situaciju u ruralnim područjima grada Petrinje. Tada su letjeli limovi i dijelovi krovišta", ističe Zvonimir Ljubičić, zapovjednik JVP Petrinja.