Nevrijeme na području Petrinje, dvorišta prekrio debeli sloj leda: 'Ovo još nismo doživjeli'

Snažno nevrijeme zahvatilo je u četvrtak prijepodne područje Petrinje, a najteže je pogođeno naselje Mošćenica. Jaka tuča prouzročila je popriličnu štetu na voćnjacima i vrtovima.

Kako se doznaje, vatrogasci su imali nekoliko intervencija, oštećeni su crijepovi na krovovima obiteljskih kuća.

Kako navode mještani, nevrijeme je trajalo oko pola sata. Navode kako je debeli sloj leda prekrio dvorišta, sve je bilo bijelo i nije se moglo nikamo izaći. "Ovo je prava katastrofa, nešto slično još nismo doživjeli“, rekli su mještani Mošćenice.

"Trampolin promjera tri i pol metra vjetar je podigao poput pera i odbacio ga pet metara dalje, ravno u bazen", navela je jedna mještanka Mošćenice na društvenim mrežama.

Portal Neverin objavio je snimke i fotografije koje prikazuju razmjere nevremena s tučom u Mošćenici.

Zbog opasnih vremenskih uvjeta, osobito na otvorenim područjima, DHMZ je za većinu kopnenih krajeva Hrvatske izdao žuti meteoalarm.