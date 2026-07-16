Pogledajte kakva pojava je pogodila naš otok: 'More je bilo do koljena, ljudi su bježali'

Jako nevrijeme u srijedu navečer zahvatilo je otvoreno more sjevernog i dijela srednje Jadrana, piše Dalmacija danas.

Iako se njegova najveća snaga istrošila nad otvorenim morem, ipak je zabilježeno nekoliko opasnih situacija. Tako je na krajnjem jugu Istre meteo postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), izmjerila udar od 30 m/s, a na Lošinju 32 m/s, što je jako blizu orkanskim udarima.

Istovremeno je udara bilo i na cijelom zadarskom arhipelagu. Vatrogasci su zbog pada grada i stabala morali intervenirati deset puta, a na samoj rivi prevrnula se jedna jedrilica.

Kruži snimka pojave

Snimka koju je objavio spomenuti portal zabilježila je i pojavu naglih promjena mora. Šćiga, ili seš, tako se pojavila od Istre do srednjodalmatinskih otoka.

Oko 23.00 sati, izražena plima preko 30 centimetara mora pogodila je Stari Grad na Hvaru, a more se potom spustilo oko 60 centimetara ispod normalne razine pa su brodice ostale suhe.

"Na donjem dijelu rive more se bilo diglo oko 30 centimetara, a na donjem desetak. Najviše su bili iznenađeni turisti koji ovu pojavu vjerojatno prvi put vide. More je nekima bilo do koljena i bježali su od navale mora", ispričao je čitatelj za Dalmaciju Danas, inače stanovnik Starog Grada i dobar poznavatelj meteo prilika.

Dalmacija danas dodaje kako se ta pojava posljednjih petnaestak godina naziva i "tsunami" te je uvjetovana mikro promjenama tlaka zraka koji izazivaju oscilacije u razini mora.

Najviše se osjete u izduženim i plitkim uvalama, osobito ako su okrenute prema smjeru dolaska vala, kao što je to slučaj u Starom Gradu.