Snažno nevrijeme pogodilo dio Hrvatske: Pogledajte što je za sobom ostavilo

Snažno nevrijeme praćeno tučom zahvatilo je u srijedu dijelove Gorskog kotara i Like. Tuča je padala na području Ogulina, Vrbovskog, Jablana, Modruša i Brod Moravica.

Državni hidrometeorološki zavod najavio je djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. Lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, a vjetar će biti većinom slab. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 28 do 32 stupnja, objavili su.

U četvrtak su lokalno mogući pljuskovi i grmljavina, a prema kraju dana slijedi smanjenje naoblake. Petak će tako biti prolazno stabilniji i sunčaniji, prije vikenda kada su ponovno na redu kiša i pljuskovi.

Na Jadranu u četvrtak vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu postoji tijekom dana, ali očekuje se barem djelomično razvedravanje. I ovdje će petak biti najsunčaniji, a nove su nestabilnosti izgledne za vikend, no uglavnom na sjevernom Jadranu.

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