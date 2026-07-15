FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROMJENA VREMENA /

Snažno nevrijeme pogodilo dio Hrvatske: Pogledajte što je za sobom ostavilo

Snažno nevrijeme pogodilo dio Hrvatske: Pogledajte što je za sobom ostavilo
×
Foto: Screenshot/Facebook/Neverin

Državni hidrometeorološki zavod najavio je djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom

15.7.2026.
16:42
danas.hr
Screenshot/Facebook/Neverin
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Snažno nevrijeme praćeno tučom zahvatilo je u srijedu dijelove Gorskog kotara i Like. Tuča je padala na području Ogulina, Vrbovskog, Jablana, Modruša i Brod Moravica.

Državni hidrometeorološki zavod najavio je djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. Lokalno su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, a vjetar će biti većinom slab. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 28 do 32 stupnja, objavili su.

U četvrtak su lokalno mogući pljuskovi i grmljavina, a prema kraju dana slijedi smanjenje naoblake. Petak će tako biti prolazno stabilniji i sunčaniji, prije vikenda kada su ponovno na redu kiša i pljuskovi.

Na Jadranu u četvrtak vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu postoji tijekom dana, ali očekuje se barem djelomično razvedravanje. I ovdje će petak biti najsunčaniji, a nove su nestabilnosti izgledne za vikend, no uglavnom na sjevernom Jadranu.

Više pročitajte OVDJE u prognozi RTL-ove Dore Šimunec.

LikaGorski KotarNevrijemeTučaGrmljavinsko Nevrijeme
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike