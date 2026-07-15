Nevrijeme i tuča: Meteorologinja otkrila koji su dijelovi prvi na udaru promjene vremena

Ujutro djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab, na moru slab do umjeren jugozapadnjak. Najniža temperatura na kopnu između 17 i 19 stupnjeva, a na Jadranu još jedna topla i vrlo topla noć uz temperaturu od 21 do 25.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj nestabilnije. Uz sve više oblaka, lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na širem karlovačkom području, gdje može biti i tuče. Vjetar slab, a temperatura oko 29, 30 Celzijevih stupnjeva. Bit će vruće, a mnogima i sparno.

Na istoku djelomice sunčano, ali i ovdje nestabilno pa su ponegdje mogući kraći pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab sjeverozapadni. Temperatura između 30 i 32 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vrlo vruće uz najvišu temperaturu između 32 i 34 stupnja. No u noći na četvrtak može doći do izraženijeg nevremena s jakim, ponegdje i olujnim udarima vjetra. Tijekom dana slab do umjeren jugozapadnjak.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, ali krajem dana postupni porast naoblake pa su u gorju mogući pljuskovi i grmljavina, u Gorskom kotaru ponegdje i tuča. Kasno navečer i u noći nevrijeme može zahvatiti Istru i Kvarner. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Najviša temperatura na moru oko 32, 33 stupnja, a u Gorskoj Hrvatskoj između 28 i 30 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

I idućih dana u unutrašnjosti nestabilnije. U četvrtak su lokalno mogući pljuskovi i grmljavina, a prema kraju dana slijedi smanjenje naoblake pa će tako petak biti prolazno stabilniji i sunčaniji, prije vikenda kada su ponovno na redu kiša i pljuskovi. Idući tjedan započet ćemo uz više sunca, ali i nekoliko stupnjeva nižu temperaturu.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u četvrtak vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu postoji i tijekom dana, ali očekuje se barem djelomično razvedravanje. I ovdje će petak biti najsunčaniji. A nove nestabilnosti izgledne su za vikend, no uglavnom na sjevernom Jadranu, dok u Dalmaciji ostaje pretežno sunčano i suho.