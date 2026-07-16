Tuča oštetila kuće na području Petrinje, kabel pao na jednu: 'Moglo je doći do požara!'

Snažno nevrijeme pogodilo je područje Petrinje, a najviše je stradalo naselje Mošćenica. Padala je jaka tuča koja je uništila voćnjake i vrtove, a trajala je oko 15 minuta.

Na terenu su vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe i DVD-a Mošćenica koji saniraju posljedice nevremena, odnosno oštećene krovove, crjepove i dimnjake na obiteljskim kućama.

Vatrogasci su morali intervenirati i zbog požara kabela koji je, uslijed nevremena, pao na jednu kuću. Stanovnik Mošćenice Ibrahim Talić ispričao je kako je izgledalo nevrijeme koje je jutros pogodilo to područje.

"Bolje da ne pričam. Bio sam u garaži, nisam vidio tri metra. Imam paradajz i baštu, to je na nuli. Šteta je velika", rekao je Talić.

Vatrogasci imali do sada 21 intervenciju

Vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Grada Petrinje imali su 21 intervenciju.

Na terenu su od jutarnjih sati, a osim sanacije šteta na obiteljskim kućama, građani su im prijavljivali i brojne druge posljedice nevremena – od oštećenih fasada, prozora i vrata do uništenih usjeva i vrtova.

Vatrogasci su stigli na predzadnju intervenciju, a o razmjerima štete razgovarali smo sa zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Grada Petrinje Zvonimirom Ljubičićem.

Zapovjednik JVP-a Petrinja istaknuo je kako je najteža intervencija bila ona u Radićevoj ulici u Petrinji, gdje je kabel pao na kuću.

"Najteža je bila intervencija zbog požara kabela u Radićevoj ulici u gradu Petrinji. Kabel je pao na kuću i moglo je doći do požara objekta. Što se tiče vatrogasne strane, to je bila najteža intervencija", rekao je zapovjednik.

Dodao je kako se ostale intervencije uglavnom odnose na sanaciju posljedica olujnog nevremena i tuče.

"Ovo je sanacija posljedica olujnog nevremena i tuče koja je ljudima oštetila krovišta. Pomažemo im vratiti crjepove i pokriti dijelove kuća koji su ostali otvoreni. Trenutačno smo na predzadnjoj intervenciji i nadam se da ćemo odraditi još i posljednju te završiti za današnji dan", rekao je.

Krov ostao razoktkriven nakon udara vjetra

Na posljednjoj intervenciji vatrogasci su pomagali obitelji čiji je dio krovišta ostao razotkriven nakon udara vjetra.

"Građani su nabavili crijep, kontaktirali su nas i sada im dečki pomažu vratiti krovište u prvobitno stanje kako ne bi došlo do prokišnjavanja i kako bi se šteta sanirala", pojasnio je zapovjednik.

Govoreći o sličnim situacijama, prisjetio se nevremena iz 2023. godine, ali i starijih događaja koji su ostali u sjećanju stanovnika Petrinje.

"Godine 2023. imali smo sličnu situaciju u ruralnim područjima grada Petrinje. Tada su također letjeli limovi i dijelovi krovišta. Iz davne prošlosti pamtim, kao dijete, 1981. godinu kada je Petrinju pogodila pijavica u Rajevom ulici, u samom centru grada. Tada je puno krovova otišlo, a čak su i automobili bili podizani u zrak. To je bilo nešto puno žešće čega se ljudi i danas sjećaju", rekao je.

Mnogi stanovnici Petrinje još uvijek saniraju posljedice potresa, zbog čega im dodatna šteta nakon nevremena predstavlja novi problem.

Zapovjednik JVP-a Petrinja rekao je kako je država u obnovu uložila značajna sredstva, ali da dio ljudi još nije završio sve radove.

"Država je dosta uskočila i puno toga se napravilo i saniralo. Ne možemo reći da nije. Naravno, još ima ljudi koji nisu sanirali sve posljedice potresa. Sada im malo pomognemo, popravimo crijep, postavimo najlon. Iako to više nije posao vatrogastva, nego građevinske struke, nastojimo pomoći ljudima koliko možemo", zaključio je.