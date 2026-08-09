Kakva ekipa! Bivše kandidatkinje 'Gospodina Savršenog' u Zadru se družile s Karlom i Kajom

Čini se da se peta sezona 'Gospodina Savršenog' ne prestaje vrtjeti oko istih ljudi ni mjesecima nakon što su se kamere ugasile. Ovoga puta u Zadru su se susrele bivše kandidatkinje Maja i Antonela (28) s pobjedničkim parom pete sezone - Karlom Godecom (27) i Kajom Casar (27).

Foto: Instagram Screenshot

Maja i Antonela svoje ljetne dane očito provode u vrlo dobrom društvu. Dvije bivše kandidatkinje već su neko vrijeme zajedno, a njihov mali road trip počeo je u Mostaru, gdje je Antonela došla po Maju. Nakon toga djevojke su se uputile prema Splitu, gdje su im se pridružile i druge poznanice iz showa, među njima i Soraya (21), a društvo nije propustilo ni priliku za dobar provod i tulumarenje.

Sada su stigle i do Zadra, gdje ih je dočekao poprilično poznati dvojac. Kaja i Karlo, koji su nakon showa nastavili svoju ljubavnu priču, ljeto već neko vrijeme provode na hrvatskoj obali. Njihove društvene mreže posljednjih tjedana pune prizori mora, sunca i opuštenih dana, a okušali su se i u plovidbi.

Foto: Instagram Screenshot

Karlo i Kaja pritom su jedan od rijetkih reality parova čija je ljubavna priča nastavila cvjetati i nakon završetka showa. Nakon finala započeli su zajednički život u Zagrebu, a njihovu vezu dodatno je učvrstilo i zajedničko udomljavanje psa Mileta.