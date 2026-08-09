Kakva ekipa! Bivše kandidatkinje 'Gospodina Savršenog' u Zadru se družile s Karlom i Kajom
Čini se da je 'Gospodin Savršeni' stvorio prijateljstva za cijeli život
Čini se da se peta sezona 'Gospodina Savršenog' ne prestaje vrtjeti oko istih ljudi ni mjesecima nakon što su se kamere ugasile. Ovoga puta u Zadru su se susrele bivše kandidatkinje Maja i Antonela (28) s pobjedničkim parom pete sezone - Karlom Godecom (27) i Kajom Casar (27).
Maja i Antonela svoje ljetne dane očito provode u vrlo dobrom društvu. Dvije bivše kandidatkinje već su neko vrijeme zajedno, a njihov mali road trip počeo je u Mostaru, gdje je Antonela došla po Maju. Nakon toga djevojke su se uputile prema Splitu, gdje su im se pridružile i druge poznanice iz showa, među njima i Soraya (21), a društvo nije propustilo ni priliku za dobar provod i tulumarenje.
Sada su stigle i do Zadra, gdje ih je dočekao poprilično poznati dvojac. Kaja i Karlo, koji su nakon showa nastavili svoju ljubavnu priču, ljeto već neko vrijeme provode na hrvatskoj obali. Njihove društvene mreže posljednjih tjedana pune prizori mora, sunca i opuštenih dana, a okušali su se i u plovidbi.
Karlo i Kaja pritom su jedan od rijetkih reality parova čija je ljubavna priča nastavila cvjetati i nakon završetka showa. Nakon finala započeli su zajednički život u Zagrebu, a njihovu vezu dodatno je učvrstilo i zajedničko udomljavanje psa Mileta.