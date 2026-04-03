Antonela za Net.hr priznala: 'To mi je bio jasan znak da taj odnos ne ide u pravom smjeru'

Antonela Jukičić, 28-godišnja Slavonka, bila je jedna od kandidatkinja pete sezone RTL-ova showa Gospodin Savršeni. Natjecanje ju je odvelo na prelijepu Kretu, gdje je dospjela među posljednje djevojke i gotovo došla do samog kraja showa, pritom privukavši pažnju gledatelja i neženja. Iako je odrasla u Slavonskom Brodu, Antonela je veliki dio života provela u Njemačkoj, a danas se u rodnom gradu uspješno bavi vlastitim salonom i gradi karijeru.

Na otoku se činilo da se njezin odnos s Petrom Rašićem razvija snažno i brzo, no u posljednjim epizodama postalo je jasno da dolazi do nesigurnosti, prvo kada je ključ od vile pripao drugoj, a zatim i narančasta ruža umjesto crvene, što joj je bio jasan znak da njihov odnos ne ide u pravom smjeru.

Foto: @nelalah

Na početku si bila u Karlovom timu, a zatim si prešla u Petrov, kada si osjetila da s Petrom postoji jača povezanost?

Od samog početka u Karlovom timu sam se osjećala ugodno, no kako sam provodila više vremena s Petrom shvatila sam da se s Karlom vidim više u prijateljstvu. S Petrom sam počela osjećati dublju povezanost, sigurnost i neku prirodnu kemiju između nas koja me više privlačila.

U posljednjih nekoliko epizoda došlo je do određenih nesporazuma, poput situacije s ključem vile i narančastom ružom, kako si se osjećala u tim trenucima?

Ti trenuci su mi bili emotivno teški jer sam osjećala da dolazi do nesporazuma koji su se možda mogli izbjeći boljom komunikacijom. Trudila sam se ostati smirena, ali nije mi bilo svejedno. Situaciju s ružom sam kasnije lijepo iskomunicirala s Petrom.

Jesi li počela slutiti da vaš odnos možda neće ići u smjeru koji si očekivala?

U jednom trenutku jesam, pogotovo kada sam osjetila da komunikacija između nas više nije tako jasna i prirodna kao prije. Narančasta ruža nakon svih naših druženja, bila mi je jasan znak da taj odnos ne ide u pravom smjeru.

Koji ti je najdraži trenutak s Petrom s nekog spoja, možda i onaj koji nismo imali priliku vidjeti na televiziji?

Najdraži mi je bio jedan razgovor koji nije prikazan – bio je opušten i iskren, i tada sam ga vidjela u jednom toplijem, drugačijem svjetlu, rekla sam mu i da ću ga takvog zapamtiti. Od situacija koje smo vidjeli bio mi je najdraži trenutak kada smo navečer poslije beer tastinga šetali ulicama prelijepe Krete okruženi gužvom turista, činilo mi se kao da smo vani u normalnom svijetu i zaboravila sam na kamere u potpunosti.

S kim si tijekom showa ostvarila najdublju povezanost i tko će ti najviše nedostajati?

Ostvarila sam lijepu povezanost s nekoliko cura, posebno s onima s kojima sam dijelila sobu Kaja, Matea, Anastasia. Ivona, Soraja, Helena su mi također bile jako drage djevojke. Maju bih izdvojila kao nekog tko će mi nedostajati baš zbog kilometara koji su između nas.

Foto: RTL

S kim od natjecateljica si ostala u kontaktu i danas?

U kontaktu sam s nekoliko djevojaka kao što su Kaja, Maja, Ivona, Helena, Soraja i drago mi je da smo nastavile odnos i nakon showa.

Možeš li izdvojiti neki trenutak iz showa s curama koji će ti zauvijek ostati u lijepom sjećanju, a koji nije bio na kameri?

Bilo je puno spontanih i lijepih trenutaka iza kamera, ali jedan večernji razgovor i zajedničko opuštanje posebno mi je ostalo u sjećanju. Također sam voljela naša zajednička jutra.

Foto: RTL

Kako si reagirala kad si vidjela komentare drugih cura o sebi i svom ponašanju?

Nije mi bilo lako to vidjeti, ali pokušala sam to ne shvaćati previše osobno i gledati na to kao dio iskustva. Mislim da su nekada ti komentari došli iz možda neke ljubomore i konflikta, a ne jer su istiniti.

Za zadnju ružu ostale ste samo ti i Smiljana, smatraš li da je ona zaslužila više od tebe?

Mislim da se to ne može gledati tako. Svaka od nas ima svoju vrijednost, a to je bila njegova odluka koju poštujem.

Što si naučila o sebi tijekom ovog showa i bi li ga ponovila da imaš priliku?

Naučila sam koliko mi je važna iskrena komunikacija i koliko mogu biti strpljiva. Također da se uvijek na kraju sve vidi...

POGLEDAJTE VIDEO: Dok NASA juri prema Mjesecu, Facebook teoretičari 'raskrinkavaju' prevaru: 'Jel netko stvarno vjeruje u to?'