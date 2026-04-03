Gledatelji su oduševljeni njome: Tko je ljepotica Antonela koja je napustila 'Gospodin Savršeni'

Antonela Jukičić (28) kandidatkinja pete sezone showa Gospodin Savršeni, dolazi iz Slavonskog Broda. S 19 godina odlučila je napustiti Hrvatsku, a nakon nekoliko godina života u Njemačkoj, vratila se u rodni grad. Danas je vlasnica uspješnog kozmetičkog salona te uz posao studira marketing. Svojim ambicioznim pristupom, ali i prirodnom toplinom, brzo je privukla pažnju gledatelja. U show je ušla s jasnim ciljem, pronaći partnera uz kojeg može biti svoja, bez pretvaranja i igara.

Tijekom boravka u vili istaknula se kao jedna od najiskrenijih i najzrelijih kandidatkinja, izbjegavajući sukobe i fokusirajući se na stvaranje stvarne emocionalne povezanosti. Dogurala je među deset djevojaka koje su ostale do samog kraja, a pred završnicu se odlučila u potpunosti posvetiti odnosu s Petrom Rašićem 'Gospodinom Savršenim'. Ipak, njezino je putovanje završilo, čime se oprostila od showa, ali i ostavila dojam kandidatkinje koja je dosljedno ostala vjerna sebi i svojim vrijednostima.