Karlo Godec nam otkrio uzbudljive planove s Kajom: 'Jedva čekamo ovaj period što slijedi'

Ljeto na Braču za Karla Godeca (27) i Kaju Casar (27) nije rezervirano samo za sunce, more i odmor. Umjesto da dane provode isključivo na plaži, Gospodin Savršeni i njegova djevojka, pobjednica popularnog RTL-ova showa, zasukali su rukave i odlučili vlastitim snagama potpuno preurediti dvorište obiteljske kuće.

Motike, lopate, znoj i rad do kasno u noć postali su njihova svakodnevica, a cijeli su proces podijelili i s pratiteljima na društvenim mrežama. U razgovoru za Net.hr Karlo nam je otkrio kako je nastala ideja za ovaj nesvakidašnji projekt, koliko je posao bio zahtjevan, tko je bio vrijedniji radnik te kako ih je zajednički fizički rad dodatno zbližio.

Kako je uopće nastala ideja da se prihvatite uređenja dvorišta na Braču? Je li to bio spontani plan ili nešto što ste dugo željeli napraviti?

Bilo je spontano. Imao sam u planu neko vrijeme napraviti bazen, ali nikako da ga napravim. Jedan duži period nisam baš aktivan u sportu pa smo se Kaja i ja dogovorili da ćemo kroz fizički rad se pokrenuti, urediti dvorište i bit ponosni što smo to sami svojim rukama napravili.

Što ste sve do sada napravili, od prvih radova do ovog trenutka?

Na kraju nismo puno napravili ali opet je bilo fizički zahtjevno. Prvo smo morali prekopati otprilike 130 m3, onda koliko smo mogli maknuti korijenje. Poslije toga smo krenuli saditi jednu vrstu trave što je bilo jako zahtjevno po ovim vrućinama te smo imali veliki problem s mravima koji su nam kupili sjeme. Na kraju smo tek poravnali površinu za bazen I postavili ga. Sve u svemu bilo je tu dva i pol tjedna posla. Svaki četvrtiv dan smo se kupali na plaži. (smijeh)

Na snimkama smo vidjeli motike, lopate i radove do kasno u noć. Tko je veći "radnik" - Karlo ili Kaja?

Više sam ja radio, ali je i Kaja dala veliki doprinos tome. Taj noćni dio radova je bio najzanimljiviji, te smo znali ostati raditi do 2 ujutro.

Jeste li se oko nečega prepirali tijekom uređenja, imate li različite ideje o tome kako bi prostor trebao izgledati?

Nismo se u vezi ovoga uređenja imali oko čega prepirati tako da smo se samo dobro zabavljali, u isto vrijeme pekli roštilj i na kraju krajeva unapređivali našu vezu.

Je li vam ovaj projekt pokazao neku novu stranu jedno drugoga koju niste znali prije?

Nije nam pokazao ništa puno više osim toga da i jedan i drugi ne biramo koji je čiji posao već sve radimo zajedno.

Za kraj, kako izgleda jedan vaš dan na Braču kada spojite radove, trening, more i vrijeme za vas dvoje?

Svaki dan je drugačiji, ali ujutro je prvo polijevanje trave, onda kavica na rivi i kupanje sa psom, onda ja radim u dvorištu dok Kaja sprema ručak pa ručamo, poslije toga idemo na plažu s društvom i navečer ili neka večera u restoranu ili druženje s prijateljima. Jedva čekamo ovaj period što slijedi jer planiramo ići s brodom na duži period po raznim otocima tako da za nas ljeto tek sada kreće. Na kraju s ovim videima smo htjeli pokazati koliko je ustvari malo potrebno da budeš sretan i koristan i da ti ne trebaju milijuni da se dobro provedeš već samo jedna osoba koja te voli i dvije motike. (smijeh)