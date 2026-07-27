Nestanak skipera kod Šolte otvorio važno pitanje: Stručnjaci upozoravaju na ključne propuste

Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je u nedjelju pao s katamarana u blizini Šolte nakon što je pokušao osloboditi konop zapetljan u propeler.

Od ranog jutra u akciji su sve raspoložive snage – brodovi Lučke kapetanije i Pomorske policije, vojni zrakoplov Pilatus Hrvatskog ratnog zrakoplovstva te dron s termovizijskom kamerom.

Prema dosadašnjim informacijama, skiper je završio u uzburkanom moru dok je pokušavao ukloniti konop s propelera. Šest putnika koji su se nalazili na katamaranu pokušalo mu je pomoći, no zbog visokih valova ubrzo su ga izgubili iz vidokruga.

"U takvim uvjetima vrlo se teško održavati na površini zbog pjene, visokih valova i stanja mora. Temperatura mora je ljeti ipak povoljnija, a bilo je slučajeva da su osobe pronađene i nakon nekoliko dana. Nadamo se najboljem i nećemo odustati. Potraga se nastavlja", kaže Ivan Paušić, voditelj Službe sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Split.

Potraga proširena prema Visu i Drveniku

Od svitanja se pretražuje široko područje mora. Potraga je proširena od mjesta nestanka, oko šest nautičkih milja južno od Šolte, prema Visu i Drveniku.

U akciju je uključen i vojni zrakoplov Pilatus koji je iz zraka pretraživao područje.

"Nakon dugog i opsežnog leta, nažalost, nismo uspjeli pronaći austrijskog državljana. Nakon ovakve zadaće ostaje gorak osjećaj kada se čovjeka ne pronađe", rekao je Domagoj Ištvanović, natporučnik eskadrile Hrvatske ratnog zrakoplovstva.

Putnici u šoku, policija obavila očevid

Katamaran je nakon nesreće preuzeo drugi skiper koji je plovilo sa šest putnika sigurno vratio u marinu u Trogiru, odakle je i isplovilo. Policija je tijekom dana na brodu obavila očevid.

"Organizirali smo da drugi skiper preuzme kontrolu nad brodom i vrati putnike u matičnu bazu. Cijelo vrijeme bili smo im na raspolaganju, a oni su jutros otputovali kući", rekao je Tonči Dragičević, voditelj operative u čarter kompaniji.

Na pitanje u kakvom su stanju putnici, odgovorio je kratko: "U stanju su šoka."

Stručnjaci upozoravaju na ključne sigurnosne propuste

Pomorski stručnjaci ističu kako je u slučaju pada osobe u more najvažnije odmah iskoristiti opremu za spašavanje koja se nalazi na plovilu.

"Prva i osnovna stvar je baciti pojas za spašavanje i plutajući konop. Osoba u moru tako ima za što uhvatiti, a posadi ostaje jasno označena točka na kojoj je pala u more", pojašnjava Damir Višnić, pomorski stručni vještak.

Iskusni skiperi smatraju i da je do nesreće možda uopće nije trebalo doći.

"Prije svega trebalo je procijeniti vremenske uvjete i ne isploviti ako nisu sigurni. Ako se već isplovi, potrebno je osigurati plovilo, provjeriti konope i koristiti svu zaštitnu opremu. Konop u propeleru situacija je koja se ne bi smjela dogoditi", upozorava Janko Ivaniš iz Udruge hrvatskih skipera i članova posada jahti.

Potraga za nestalim austrijskim skiperom i dalje traje, a svim plovilima koja prolaze područjem pretraživanja preko obalne radijske postaje odašilju se poruke hitnosti kako bi dodatno obratili pozornost na moguće tragove.