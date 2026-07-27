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Prošireno traganje za nestalim skiperom: Ponovno uključen zrakoplov Obalne straže

Prošireno traganje za nestalim skiperom: Ponovno uključen zrakoplov Obalne straže
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Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

'Putem obalne radijske postaje ORP Splitradio odašilje se poruka hitnosti (PAN-PAN) svim sudionicima u plovidbi na području traganja'

27.7.2026.
14:16
Jaga Komazec
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
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Potraga za austrijskim skiperom (46), koji je u nedjelju ujutro pao s katamarana kod Šolte, još nije dala rezultate. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izvijestili su da je područje traganja prošireno prema Šolti i Drveniku Malom.

"S obzirom na to da aktivnosti u okviru koordiniranog traganja nisu rezultirale pronalaskom, područje traganja je prošireno te se nastavlja istim intenzitetom", poručili su iz Ministarstva

Prošireno traganje za nestalim skiperom: Ponovno uključen zrakoplov Obalne straže
Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

U potragu ponovno uključen zrakoplov

Akcija je pokrenuta u punom opsegu zbog izrazito nepovoljnih vremenskih uvjeta koji su u trenutku nestanka vladali na području splitskog arhipelaga. U nedjelju su u površinskom traganju sudjelovale spasilačke brodice lučkih kapetanija, Pomorske policije i Carine, dok je šire područje iz zraka pretraživao Pilatus Obalne straže.

"Zrakoplov je iz akcije povučen u 13.53 sati, nakon čega su zračno promatranje i potragu do 20 sati nastavili helikopterom Ministarstva obrane", naveli su iz Ministarstva.

Zbog daljnjeg pogoršanja vremena i smanjene vidljivosti akcija je nešto nakon 20 sati privremeno prekinuta, a nastavljena je u ponedjeljak u 6 sati.

"Kako u međuvremenu aktivnosti nisu rezultirale pronalaskom, Planom traganja perimetar je proširen u smjeru otoka Šolte i Drvenika Malog", dodali su.

Prošireno traganje za nestalim skiperom: Ponovno uključen zrakoplov Obalne straže
Foto: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Dvije spasilačke brodice i jedno policijsko plovilo

U nastavku akcije sudjeluju dvije spasilačke brodice Lučke kapetanije Split i jedno policijsko plovilo. S jedne od brodica koristi se i dron s termovizijskim sustavom, a od 9 sati u zračno promatranje ponovno je uključen zrakoplov Obalne straže.

"Putem obalne radijske postaje ORP Splitradio odašilje se poruka hitnosti (PAN-PAN) svim sudionicima u plovidbi na području traganja", poručili su iz Ministarstva.

Podsjetimo, skiper je pao u more oko šest nautičkih milja od Šolte nakon što je pokušao osloboditi konop koji se zapleo oko propelera. Putnici su mu bacili konop, ali ga nisu uspjeli izvući te su ga ubrzo izgubili iz vida.

ŠoltaSkiperAustrijanacKatamaranNestala OsobaLučka KapetanijaMinistarstvo Mora Prometa I Infrastrukture
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