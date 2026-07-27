Nastavljena potraga za austrijskim skiperom kraj Šolte, u akciji pomaže i dron

U akvatoriju Šolte i Drvenika u ponedjeljak ujutro nastavljena je intenzivna potraga za 46-godišnjim austrijskim skiperom koji je u nedjelju ujutro pao s katamarana u more, šest nautičkih milja od Šolte, nakon čega mu se izgubio svaki trag, u potragu je u ponedjeljak uključen i dron.

Čim je hitnim službama prijavljen nestanak skipera, organizirana je opsežna potraga u kojoj sudjeluje sedam plovila Lučke kapetanije, Pomorske policije i Carine. Iz zraka ga traže zrakoplov Pilatus i helikopter.

Potraga je u nedjelju navečer privremeno prekinuta, a kako se doznaje, nije pronađen nijedan trag koji bi upućivao na to gdje se nestali skiper nalazi.

Oslobađao konop iz propelera

Do nesreće je došlo dok je upravljao katamaranom na kojoj se nalazilo šest njegovih sunarodnjaka. U jednom je trenutku pokušao osloboditi konop koji se zapetljao u propeler. Tada je zapuhao snažan južni vjetar koji je podigao velike valove, zbog čega je skiper pao u more.

Putnici na katamaranu bacili su mu konop kako bi se mogao uhvatiti za njega, no u tome nije uspio te su ga već u sljedećem trenutku izgubili iz vida.

U jučerašnjem incidentu nitko od šest članova posade katamarana nije zadobio tjelesne ozljede. Novost u današnjoj potrazi jest da je u akciju uključen i dron.