Skiper pao u more kod Šolte, traje potraga za njim

Žurne službe tragaju za osobom koja je jutros oko devet sati pala u more na području Šolte, izvijestila je u nedjelju splitsko-dalmatinska policija.

Prve informacije upućuju na to da se radi o skiperu s charter katamarana.

Obaviještene su sve žurne službe koje su izašle na teren.

Zasad nije poznato više detalja o tome kako je došlo do pada ni stanju muškarca.