Skiper pao u more kod Šolte, traje potraga za njim

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Prve informacije upućuju na to da se radi o skiperu s charter katamarana
Žurne službe tragaju za osobom koja je jutros oko devet sati pala u more na području Šolte, izvijestila je u nedjelju splitsko-dalmatinska policija.
Prve informacije upućuju na to da se radi o skiperu s charter katamarana.
Obaviještene su sve žurne službe koje su izašle na teren.
Zasad nije poznato više detalja o tome kako je došlo do pada ni stanju muškarca.