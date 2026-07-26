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SLUŽBE NA TERENU /

Skiper pao u more kod Šolte, traje potraga za njim

Skiper pao u more kod Šolte, traje potraga za njim
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Prve informacije upućuju na to da se radi o skiperu s charter katamarana

26.7.2026.
10:53
Dunja Stanković
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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Žurne službe tragaju za osobom koja je jutros oko devet sati pala u more na području Šolte, izvijestila je u nedjelju splitsko-dalmatinska policija. 

Prve informacije upućuju na to da se radi o skiperu s charter katamarana. 

Obaviještene su sve žurne službe koje su izašle na teren. 

Zasad nije poznato više detalja o tome kako je došlo do pada ni stanju muškarca. 

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