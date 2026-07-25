Prekinuta povorka ponosa u Berlinu, kombi se zabio među ljude: Ima ozlijeđenih

Berlinska povorka ponosa poznata pod nazivom Christopher Street Day prekinuta je u subotu navečer nakon što se vozilo zabilo u gomilu ljudi i ozlijedilo nekoliko osoba, prenosi Bild.

Policija je na terenu i traga za mogućim osumnjičenicima.

Sve se dogodilo oko 22 sata u blizini Lennéstraße. Njemački medij pričao je sa svjedocima koji su kazali da se bijeli kombi velikom brzinom zabio u ljude.

Aktuell kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz im #Tiergarten. Der Bereich ist durch unsere Einsatzkräfte abgesperrt. Bitte meiden sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig.

Eine Medienbetreuungsstelle ist am Camperplatz eingerichtet.#b2507 pic.twitter.com/lZ7wng1o1W — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026 The Berlin Police Department has confirmed that a vehicle drove into a crowd in the Großer Tiergarten area during the Christopher Street Day (CSD/Berlin Pride) celebrations on the evening of July 25, 2026, injuring multiple people.



A vehicle, described in some reports as a white… pic.twitter.com/ZxspAUmMcz — T_CAS videos (@tecas2000) July 25, 2026

Hitne službe su dobile dojavu o incidentu s više osoba kojima je potrebna medicinska pomoć. Na terenu su trenutačno 44 pripadnika hitne pomoći, kazao je glasnogovornik vatrogasne postrojbe.

Potraga za osumnjičenima

Dok policija traga za počiniteljima, na velikom ekranu kod Brandenburških vrata pojavio se veliki natpis s riječi "evakuacija".

U međuvremenu su se oglasili organizatori povorke kazavši kako je Dan Christopher Streeta otkazan. Na društvenim mrežama su savjetovali sudionicima povorke da napuste to područje.

Inače, stotine tisuća ljudi izašle su u subotu na ulice njemačke prijestolnice kako bi sudjelovale u berlinskoj povorci ponosa 2026., lokalno poznatoj kao Christopher Street Day (CSD), u znak podrške i tolerancije i protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice.

Prema podacima policije u Berlinu se okupilo "najmanje nekoliko stotina tisuća ljudi“.

Policija je spriječila kontakt s najavljenim prosvjedom ekstremnih desničara na kojem se, međutim, okupilo svega 15-ak osoba.

Christopher Street Day se obilježava u znak sjećanja na namire iz 1969. kada je u istoimenoj ulici u New Yorku došlo do sukoba pripadnika homoseksualne scene i policije.