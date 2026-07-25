Tragedija na obiteljskom odmoru u susjedstvu: Otac skočio za sinom u jezero, nikada nije izronio

Obiteljski odmor u Italiji pretvorio se u noćnu moru za jednu nizozemsku obitelj kada je 41-godišnji turist nestao u subotu na jezeru Como nakon što je skočio za svojim sinom kako bi ga spasio od utapanja, prenosi Corriere della Sera.

Nizozemski turist, koji je u trenutku tragedije bio na brodu da svoje troje djece, vodi se kao nestao.

Sve se dogodilo u kasnim jutarnjim satima u subotu, a spasilačke ekipe krenule su u potragu nešto iza podneva.

Prva izvješća sugeriraju da je njegov 16-godišnji sin imao poteškoća dok je plivao. Otac je zaronio kako bi ga spasio, ali nikada nije izronio.

Traje potraga

Prestrašena djeca u dobi od šest, osam i 16 godina uspjela su privući pažnju drugih brodova. Najstariji sin, 16-godišnjak je spašen, no njegovom ocu se izgubio svaki trag.

Za njim tragaju vatrogasci, obalna straža i karabinjeri, a operaciju koordinira lučka kapetanija.

Vjeruje se da je muškarac unajmio brod za izlet na jezeru tijekom odmora na jezeru Como.