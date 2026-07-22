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DRAMA U LESKOVCU /

Djevojčica oteta nakon izlaska iz trgovine: Susjedi otkrili što se događalo

Djevojčica oteta nakon izlaska iz trgovine: Susjedi otkrili što se događalo
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Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Mještani tvrde da su i ranije imali problema s osumnjičenim, ali im nije poznato da je prije bio povezan sa sličnim slučajem

22.7.2026.
11:18
Jaga Komazec
M.M./ATAImages/PIXSELL
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Maloljetna djevojčica jučer je doživjela tešku traumu u Leskovcu, nakon što ju je, prema sumnjama policije, oteo muškarac (60) iz susjedstva.

Sve se dogodilo oko 13 sati, nakon što je djevojčica izašla iz trgovine. Prema riječima mještana, muškarac joj je prišao, na silu je ugurao u automobil, zaključao vrata i odvezao se do svoje kuće, udaljene tek nekoliko ulica.

Kako prenosi Telegraf, nije poznato kako je djevojčica uspjela pobjeći, no susjedi tvrde da je istrčala iz kuće i ušla u dvorište obližnjih rođaka, gdje je vidno uznemirena dozivala pomoć.

"Prema onome što smo čuli, izašla je iz trgovine, on joj je prišao, silom je uvukao u automobil i smjestio na stražnje sjedalo. Vrata je zaključao. Potom je prošao kroz dvije ulice i uveo je u svoju kuću. Ne znamo kako je dijete pobjeglo, ali znamo da je utrčala u dvorište susjeda i daljnjih rođaka te počela vrištati", ispričali su mještani za medije.

Policija utvrđuje sve okolnosti

Policija je odmah nakon dojave pokrenula potragu i blokirala dio naselja. Osumnjičeni je ubrzo pronađen i priveden, a o svemu je obaviješteno nadležno tužiteljstvo.

Tijekom očevida izuzete su snimke nadzornih kamera s obližnjih kuća. Prema neslužbenim informacijama, na njima se vidi automobil osumnjičenog, kao i dijete na stražnjem sjedalu, iako snimke nisu potpuno jasne.

Mještani tvrde da su i ranije imali problema s osumnjičenim, ali im nije poznato da je prije bio povezan sa sličnim slučajem. U nastavku postupka trebala bi biti provedena i procjena njegova psihičkog stanja, dok policija nastavlja utvrđivati sve okolnosti događaja.

OtmicaLeskovacSrbijaDjevojčicaSnimke Nadzornih Kamera
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