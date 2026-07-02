Mia Rakić (9) nestala u Berlinu, majka strahuje da ju je otac oteo i pobjegao na Balkan

Djevojčica Mia Rakić nestala je u ponedjeljak ujutro u Berlinu nakon što je organiziranim prijevozom krenula u školu u četvrti Adlershof, a njezina majka strahuje da ju je oteo vlastiti otac podrijetlom s Balkana.

Devetogodišnju djevojčicu kombi je toga jutra dovezao do škole, no ona nikada nije ušla u svoj razred. Da nešto nije u redu, majka je shvatila popodne kada je vozač opet došao po nju, no djevojčice nije bilo.

Prema izjavi obiteljske odvjetnice, vjeruje se da iza njezinog nestanka stoji teški sukob roditelja oko skrbništva. Fenix Magazin također piše da se sumnja da je otac s njom pobjegao na Balkan.

Djevojčica ima smeđe oči i dugu smeđu kosu i jače je tjelesne građe. Pretpostavlja se da bi sa sobom mogla imati lanenu torbu s motivima životinja.

Die 9-jährige Mia R. soll gestern mit einem Fahrdienst zu ihrer Schule in #Adlershof gebracht worden sein. Als sie Nachmittags wieder abgeholt werden sollte, wurde bekannt, dass sie nie in der Schule erschienen ist.



Mia hat braune Auge, lange braune Haare und eine kräftige… pic.twitter.com/V08TF7pSaj — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 30, 2026

Policija traži pomoć građana

Mia je ranije bila pod privremenom skrbi Ureda za socijalnu skrb (Jugendamt) te je bila smještena u jednoj ustanovi u četvrti Berlin-Weißensee.

Budući da je dosta udaljena od njezine škole, djevojčicu je svaki dan prevozio poseban kombi-prijevoz.

Njemački BILD je došao do informacije da je otac djevojčice podrijetlom s Balkana gdje mu žive članovi obitelji i ima brojne rodbinske veze.

Berlinska policija traga za djevojčicom, no nije htjela komentirati optužbe na račun oca.

Uputili su apel građanima da im se jave ako imaju korisne informacije o kretanju Mije ili su ju vidjeli u ponedjeljak malo prije osam sati.