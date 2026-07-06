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Tamara Kalinić i Filippo Testa na romantičnoj lokaciji zakleli se na vječnu ljubav

Tamara Kalinić i Filippo Testa na romantičnoj lokaciji zakleli se na vječnu ljubav
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Foto: Jerry Andre/imago sportfotodienst/Profimedia

Jedna od najpoznatijih influenserica regije i njezin odabranik, uplovili su u bračnu luku

6.7.2026.
8:17
Hot.hr
Jerry Andre/imago sportfotodienst/Profimedia
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Jedna od najpoznatijih srpskih influencerica, Tamara Kalinić, udala se za talijanskog modnog menadžera Filippa Testu. Sudbonosno „da“ izrekli su na obali jezera Como, jednoj od najromantičnijih europskih lokacija, a ceremonija je održana u luksuznoj Villi Pizzo. Dijelove svog posebnog dana Tamara je podijelila i na Instagramu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Vjenčanje daleko od očiju javnosti

Svečanost u povijesnoj vili, okupila je stotinjak uzvanika; članove obitelji, bliske prijatelje te brojna poznata imena iz svijeta mode i biznisa. Kako navode srpski mediji, mladenci su odlučili organizirati vjenčanje u potpunoj privatnosti kako bi bez ometanja mogli uživati u svakom trenutku.

Jedan od najemotivnijih trenutaka bio je Tamarin dolazak do oltara u pratnji oca, dok je poseban ugođaj upotpunio zbor od 18 članova izvodeći operne arije. Uzvanici su cijelu atmosferu opisali kao prizor iz suvremene bajke.

Kao jedna od najutjecajnijih modnih influencerica u regiji, Tamara je za ovu priliku odabrala dvije vjenčanice, dok je Filippo nosio elegantno bijelo odijelo koje se savršeno uklopilo u romantičan ambijent.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Tko je Filippo Testa?

Filippo Testa godinama gradi karijeru u svijetu luksuzne mode. Tijekom svog profesionalnog puta surađivao je s poznatim modnim kućama poput Off-Whitea i Balmaina, a u industriji slovi kao uspješan i cijenjen menadžer.

Prema dostupnim informacijama, Tamara i Filippo zajedno su od 2020. godine. Svoj privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, iako je influencerica u više navrata istaknula kako je upravo uz njega pronašla mir, podršku i ljubav kakvu je oduvijek željela.

Par se povremeno zajedno pojavljuje na modnim revijama i ekskluzivnim događanjima, gdje redovito privlače pozornost svojim modnim izdanjima. Filippo je posebno prepoznatljiv po dugoj kosi i osebujnom stilu, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od zanimljivijih lica europske modne scene.

Tamara KalinicJezero ComoVjenčanje
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