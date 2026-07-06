Tamara Kalinić i Filippo Testa na romantičnoj lokaciji zakleli se na vječnu ljubav

Jedna od najpoznatijih srpskih influencerica, Tamara Kalinić, udala se za talijanskog modnog menadžera Filippa Testu. Sudbonosno „da“ izrekli su na obali jezera Como, jednoj od najromantičnijih europskih lokacija, a ceremonija je održana u luksuznoj Villi Pizzo. Dijelove svog posebnog dana Tamara je podijelila i na Instagramu.

Vjenčanje daleko od očiju javnosti

Svečanost u povijesnoj vili, okupila je stotinjak uzvanika; članove obitelji, bliske prijatelje te brojna poznata imena iz svijeta mode i biznisa. Kako navode srpski mediji, mladenci su odlučili organizirati vjenčanje u potpunoj privatnosti kako bi bez ometanja mogli uživati u svakom trenutku.

Jedan od najemotivnijih trenutaka bio je Tamarin dolazak do oltara u pratnji oca, dok je poseban ugođaj upotpunio zbor od 18 članova izvodeći operne arije. Uzvanici su cijelu atmosferu opisali kao prizor iz suvremene bajke.

Kao jedna od najutjecajnijih modnih influencerica u regiji, Tamara je za ovu priliku odabrala dvije vjenčanice, dok je Filippo nosio elegantno bijelo odijelo koje se savršeno uklopilo u romantičan ambijent.

Tko je Filippo Testa?

Filippo Testa godinama gradi karijeru u svijetu luksuzne mode. Tijekom svog profesionalnog puta surađivao je s poznatim modnim kućama poput Off-Whitea i Balmaina, a u industriji slovi kao uspješan i cijenjen menadžer.

Prema dostupnim informacijama, Tamara i Filippo zajedno su od 2020. godine. Svoj privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, iako je influencerica u više navrata istaknula kako je upravo uz njega pronašla mir, podršku i ljubav kakvu je oduvijek željela.

Par se povremeno zajedno pojavljuje na modnim revijama i ekskluzivnim događanjima, gdje redovito privlače pozornost svojim modnim izdanjima. Filippo je posebno prepoznatljiv po dugoj kosi i osebujnom stilu, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od zanimljivijih lica europske modne scene.